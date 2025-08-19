『イカゲーム』カン・ハヌル主演『殺人配信』、事件の真相をリアルタイム配信で追う！ 緊張感MAXの場面写真＆メッセージ動画到着
韓国映画『殺人配信』より、連続殺人事件の真相を追う主人公ウサンを収めた場面写真5点と、主演のカン・ハヌルからのメッセージ動画が解禁された。
【写真】地面にたたきつけられるカン・ハヌル 『殺人配信』場面写真5点
本作は、私人逮捕、違法配信、コメントによる口撃殺人と、月日を追うごとに過激化する生配信業界を舞台に、ゆがんだ承認欲求が生み出す心の闇に切り込んだデジタルスリラー。韓国映画初登場第1位（3月21日公開週）の大ヒットを記録した、
主人公は、リアルタイム動画配信サービス「WAG」で、犯罪チャンネル登録者No.1を誇るスター配信者ウサン。ちまたを騒がす連続殺人鬼をターゲットに、過激なプロファイリングの過程を生配信したことが発端となり、想像を超える事件へ足を踏み入れることになる…。
主演のカン・ハヌルは、『椿の花咲く頃」で百想芸術大賞2020テレビ部門の最優秀演技賞を受賞、配信中の『イカゲーム』シーズン3や、『隠し味にはロマンス』などジャンルを問わず話題作で活躍する演技派俳優。本作では毒を以て毒を制しにかかる、劇薬のようなストリーマー、ウサンとして新たな顔を披露する。そして、ベテランのカン・ハヌルを相手に一歩も引かない演技で、百想芸術大賞2025映画部門の新人女優賞にノミネートされたハ・ソユンら、フレッシュな若手たちや意外なカメオ出演俳優も登場する。
解禁された場面写真では、ウサンが何者かを追跡しているのか必死の形相で立ちすくむ姿や、地面にたたきつけられる衝撃的な場面が写し出されている。さらにはマチルダ（ハ・ソユン）と協力関係を結びコラボ配信をする様子や、ドアの隙間から”何か”をのぞき込むシーンも。1位の座に返り咲くために手段を選ばない猟奇的なウサンの表情。連続殺人事件の真相とウサンが迎える衝撃的な結末が気になる場面写真となっている。
カン・ハヌルが日本の観客へ向けたメッセージ動画も解禁。流ちょうな日本語で「日本の皆さん、こんにちは」と語りかけ、本作の主人公ウサンの猟奇的な表情とは正反対に、笑顔であいさつをするカン・ハヌルの愛らしいキャラクターが印象的な動画が到着した。
映画『殺人配信』は、9月26日より全国公開。
【写真】地面にたたきつけられるカン・ハヌル 『殺人配信』場面写真5点
本作は、私人逮捕、違法配信、コメントによる口撃殺人と、月日を追うごとに過激化する生配信業界を舞台に、ゆがんだ承認欲求が生み出す心の闇に切り込んだデジタルスリラー。韓国映画初登場第1位（3月21日公開週）の大ヒットを記録した、
主演のカン・ハヌルは、『椿の花咲く頃」で百想芸術大賞2020テレビ部門の最優秀演技賞を受賞、配信中の『イカゲーム』シーズン3や、『隠し味にはロマンス』などジャンルを問わず話題作で活躍する演技派俳優。本作では毒を以て毒を制しにかかる、劇薬のようなストリーマー、ウサンとして新たな顔を披露する。そして、ベテランのカン・ハヌルを相手に一歩も引かない演技で、百想芸術大賞2025映画部門の新人女優賞にノミネートされたハ・ソユンら、フレッシュな若手たちや意外なカメオ出演俳優も登場する。
解禁された場面写真では、ウサンが何者かを追跡しているのか必死の形相で立ちすくむ姿や、地面にたたきつけられる衝撃的な場面が写し出されている。さらにはマチルダ（ハ・ソユン）と協力関係を結びコラボ配信をする様子や、ドアの隙間から”何か”をのぞき込むシーンも。1位の座に返り咲くために手段を選ばない猟奇的なウサンの表情。連続殺人事件の真相とウサンが迎える衝撃的な結末が気になる場面写真となっている。
カン・ハヌルが日本の観客へ向けたメッセージ動画も解禁。流ちょうな日本語で「日本の皆さん、こんにちは」と語りかけ、本作の主人公ウサンの猟奇的な表情とは正反対に、笑顔であいさつをするカン・ハヌルの愛らしいキャラクターが印象的な動画が到着した。
映画『殺人配信』は、9月26日より全国公開。