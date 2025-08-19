【速報】大阪府茨木市でダンプカーと原付バイクの事故　バイク運転の高齢女性が死亡　ダンプカー運転の33歳男を現行犯逮捕　右折時に巻き込んだか…　現場は阪急茨木市駅近くの交差点

8月19日正午前、大阪府茨木市の阪急茨木市駅近くの交差点で、ダンプカーと原付バイクが絡む事故が発生。バイクを運転していた女性（73）は、搬送先の病院で死亡が確認されました。



▼「交差点内で音が聞こえ、事故を起こしたことが分かった」容疑認める





警察によりますと19日午前11時40分ごろ、大阪府茨木市双葉町で「10トンダンプと単車の事故。ダンプの下に巻き込んでいる」と、ダンプカーを運転していた男（33）から110番通報がありました。事故が起きたのは阪急京都線の茨木市駅近くの交差点で、原付バイクを運転していた女性（茨木市・73歳）が搬送されましたが、病院で死亡が確認されました。警察は、ダンプカーを運転していた、辻田賢容疑者（交野市・33歳）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕。取り調べに対し辻田容疑者は、「右折しているときに交差点内でガリガリという音が聞こえ、事故を起こしたことが分かりました」と容疑を認めているということです。警察は今後、容疑を過失運転致死に切りかえて捜査を進める方針です。