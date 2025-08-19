発がん性など指摘されるＰＦＡＳ『完全分解』に成功 大阪大学とベンチャー企業の研究グループ「不安を取り除くという意味で一役を買えれば」
大阪大学などの研究グループが「ＰＦＡＳ」の完全分解に成功です。
有機フッ素化合物の「ＰＦＡＳ」。発がん性などが指摘されているうえに工業排水に混ざると除去が困難で『永遠に残る化学物質』とも呼ばれています。
関西でも大阪府摂津市でＰＦＡＳを使用する工場で務めていた元従業員が健康被害を訴えたり、熊取町で井戸から暫定目標値を超えるＰＦＡＳが検出されたりするなど問題となっています。
（ネクスファイ・テクノロジー 中村孝社長）「今回発表しましたＰＦＡＳ完全分解の装置」
装置のパイプの中にはＰＦＡＳを含む液体が流れています。
ピンクの光はこれまでにない高周波のプラズマで、ＰＦＡＳを完全分解、つまり人間にとって無毒化できるといいます。
理論上、ＰＦＡＳはプラズマで分解できることが分かっていましたが、これまでプラズマの周波数は数十ｋＨｚと低く、分解は不可能でした。
今回、プラズマの周波数を５００ｋＨｚにまで高めることに成功し、ＰＦＡＳを完全分解することができたということです。
プラズマを使ったＰＦＡＳの完全分解は世界で初めてだということです。
（ネクスファイ・テクノロジー 中村孝社長）「『危険』『体内にあるよ』って言われたらものすごく不安。そういう不安を取り除くという意味で一役を買えればいい」
ネクスファイ・テクノロジーは２年内での実用化を目指したいとしています。