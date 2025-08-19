強みと弱み

一昔前までは、芸人を目指す人の中に大卒は少なかった。お笑いというのは、大学を出たような人が志す仕事ではないと考えられていた。

だが、最近ではそのようなイメージも変わりつつあり、大卒の芸人も増えてきている。それどころか、東大、京大、早慶など、一般的に見ても高学歴と呼ばれるような立派な大学を出ている芸人も続々と出てきている。高学歴芸人には高学歴ならではの強みと弱みがある。

強みとしてまず挙げられるのは、知識量と論理的思考力があると考えられていることだ。その肩書を生かしてクイズ番組で活躍したり、時事問題について的確なコメントをしたりすることができる。しかも、知識が求められる場面でも真面目一辺倒にならず、要所要所で笑いを取ることもできるのは大きな強みである。

また、学歴というわかりやすいラベル自体が、芸能界では強力な「キャラクター」として機能する。「東大芸人」「京大芸人」と名乗るだけで、スタッフとしては企画を考えやすく、視聴者や観客も興味を持ちやすい。

たとえば、ロザンの宇治原史規は京大卒の学歴を生かして「クイズ芸人」という立ち位置を築き、長年にわたり安定した活躍を続けている。本人の持つ頭脳を全面に押し出すことで、ほかの芸人にはない役割を確保できた典型例である。

高学歴芸人はネタ作りの面でも論理的思考力を生かすことができるという面もある。理屈だけで面白いものができるとは限らないが、クリエイティブな営みの中に「理詰め」の部分があることは事実であり、そこでは高学歴芸人の知性が生かされると言える。

しかし、その一方で高学歴芸人ならではの弱点もある。第一に、頭の良さや論理性が前面に出すぎると、観客が笑いに乗り切れないことがある。笑いは理屈よりも感覚や勢いで成立する部分もあるため、「なるほど」と感心はされても「爆笑」には至らないケースがある。たとえばクイズ番組で活躍しているような芸人が、本格的なお笑い系の企画では存在感を発揮できないことは珍しくない。

伸び悩む危険

学歴を前面に出しすぎると芸風が限定され、キャリアの幅を狭めるリスクもある。学歴ネタだけで数年はやっていけても、同じ売り方を続ければ「もうそのキャラは見飽きた」と受け止められる可能性が高い。学歴は強力な武器である一方、それに依存しすぎれば伸び悩む危険をはらんでいる。

さらに、芸人社会においては「頭でっかち」と思われがちで、ほかの芸人から距離を置かれることもある。芸人の世界は上下関係やノリを重んじる文化が強く、知識や論理で相手を圧倒するスタイルは時に「空気が読めない」と解釈されてしまう。

あえて自分の学歴を自虐的にイジったり、自らネタにしたりすることで周囲に受け入れられやすくなる場合もある。インテリのイメージを逆手にとって芸人としての魅力を打ち出せるかどうかは、彼らが長く生き残るための重要なカギである。

8月4日・11日放送の「大悟の芸人領収書」（日本テレビ系）という番組では、2週にわたって高学歴の若手芸人たちがゲストとして出演して、MCの千鳥の大悟と対峙したことが話題になっていた。大悟は高卒であり、勉強は大の苦手。そんな彼と高学歴芸人たちとのやり取りは見ごたえがあった。

高学歴芸人の1人が参考書を買って勉強していたという話題が出たとき、大悟は「参考書って教科書に載ってないようなことが載ってるの？」と尋ねた。「教えるのが上手い人が教科書をもう一回書き直したようなものだ」という趣旨の説明をされて、大悟は「じゃあ、なんで教科書にそれを入れてないの？」と問いかけた。

高学歴芸人たちは、この大悟の素朴すぎる疑問を前にして、何も言えず沈黙してしまった。その後、ようやく口を開いたGパンパンダの星野光樹が「子供に質問されてるみたい」と言ったところ、すかさず大悟が笑いながら「誰が45の子供や！」とツッコんだ。

また、弁護士芸人のこたけ正義感が、芸人のネタのセリフを書き起こして研究していると話すと、大悟は「気持ち悪い」と嫌がっていた。そして、こたけが千鳥の漫才に出てくる「イカ二貫」というフレーズがロジックではどうしてもたどり着けないのだと語ると、大悟はそのネタについて解説をした。そして、解説の最後にこの話は「大学では教えてもらえないやつ」だと言って微笑んだ。

これらのやり取りは、大悟という芸人の底知れぬ魅力を改めて印象付けると共に、高学歴芸人の限界と課題も浮き彫りにした。笑いには、理屈でたどり着ける領域と、そうではない領域がある。高学歴芸人たちは持ち前の頭脳を生かしてこれからお笑い界をどのように「攻略」していくのか、興味が尽きない。

