木村拓哉、中居正広の誕生日に “意味深写真” をアップ…過去にも「同じ構図」多数で匂わせ疑うファン続出

8月18日、木村拓哉が自身のInstagramを更新。青空に向かい、大きく手を開いて掲げるショットがアップされた。しかし、その投稿のタイミングをめぐって、“ある憶測” が広がっている。

「この日は、元フジテレビアナウンサーの女性との性的トラブルが、2024年12月に報じられた元SMAP・中居正広さんの誕生日でした。さらに同日、中居さんの有料ファンクラブサイトが完全閉鎖された日でもあるんです」（芸能ジャーナリスト）

中居にとって節目となる18日。そんなタイミングに、元メンバーである木村がInstagramに投稿した “手” の写真に、ファンはさまざまな推測をしている。

X上では、

《キムタクのインスタ。本当深いよ。伝わってるよ》

《キムタクがまた思わせぶりな投稿を…》

《ね、木村くんのインスタ、やばいよ。またあれじゃん、これはもうあえてだよね？》

などと、木村が中居とのつながりをさり気なく “匂わせている” と勘ぐる声が多数寄せられているのだ。

木村が手を太陽にかざす写真は、中居の騒動前からも複数回投稿されている。しかし、騒動が明らかになったあとは、そのタイミングが中居関連の大きな報道とリンクしていることが多かったと、前出の芸能ジャーナリストが指摘する。

「2025年2月14日、中居さんの騒動を受けて『WOWOW』が、中居さんが出演していた『私は貝になりたい』の最後の放送を突如中止しました。そのときも木村さんは手の写真を上げていました。

さらに、フジテレビが設立した第三者委員会の調査報告書が公開される前日の3月30日にも、同様の写真がアップ。最近では、8月5日にも同様の写真が上がっていましたが、その日は、『文春オンライン』が “衝撃スクープ” と題し、中居さんと女性との間に起きた “性暴力” の全貌が記載された記事が明らかになった日だったのです」

偶然か、必然か。中居や木村の動向を熱心に追っているファンにとって、投稿タイミングに何か意味があるように感じられてしまうのは仕方がないかもしれない。

「2月19日に有料サイトが終了した際、中居さんは最後のメッセージを動画にしてファンに送っていました。その動画には、中居さんであろう右手が晴れた青空に向かって “バイバイ” と手を振る様子が映っていました。

同日、木村さんもストーリーズに同様の写真を上げていて、当時もそのつながりを感じるファンの声が集まっていました。ファンにとっては心強い限りでしょうね」（前出・芸能ジャーナリスト）

匂わせなのか偶然なのか。木村と中居が一緒に手を振る日はやってくるのかーー。