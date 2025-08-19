福岡市が19日、女子大学生に向けて「やせ」をテーマにしたワークショップを開きました。「やせている」＝「きれい」なのか。議論して、健康について考えます。



ワークショップに参加したのは、市内の大学に通う女子大学生6人です。「やせている」＝「きれい」なのか。「やせ」をどう捉えているか、意見を出し合いました。



■大学生

「K-POPアイドルも人気なので、自分の推しの体形に近づけたりとかプラスなイメージ。」





このワークショップは「やせ」について十分な知識を得て健康づくりを実践できるようにと、福岡市が企画しました。

背景にあるのは、特に若い女性で深刻な「やせすぎ」の現状です。「やせ」とされるのは、体格を表す指標であるBMIの値が18.5未満の人です。骨密度の低下や生理の異常など健康リスクが高まるとされています。



厚生労働省によりますと「やせ」の人の割合は女性全体では12.2パーセントで、年代別に見ると15歳から19歳は18.3パーセント、20代は24.4パーセント、30代は17.9パーセントと特に若い女性で高くなっています。

学生たちは、「やせすぎ」のリスクなどについて真剣な表情で講師の話を聞いていました。



■参加した大学生

「憧れというか、やせていたらきれいというイメージがありました。やりすぎはやっぱりよくないと思いました。将来を考えると。」

「健康障害とか知らないものがいっぱいあって、危険な部分もたくさんあるんだなと感じました。」



■福岡市地域保健課・藤井未央子 課長

「この課題については、本人たちだけで行動を変えるのは難しいかなと思っているところもあります。どういう場、どういうものを活用したらいいのか、皆さんに届くのかというのを一緒に考えてもらえたらと思います。」



ワークショップは19日を含めて9月までに3回行われます。その上で、福岡市は大学生の意見を基に若者に向けた啓発コンテンツを考えていくということです。