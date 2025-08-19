１１日、東京学芸大学でオルフ・アプローチ教育法を体験する教師ら。（東京＝新華社配信／周莉莉）

【新華社東京8月19日】中国の現役音楽教師がこのほど東京で、1週間の音楽教育研修に参加した。福建省、広東省、江蘇省、山東省、江西省などから10人が参加した。研修は音楽教育協会が主催し、福建省芸術教育協会が協賛、東京学芸大学アート・アスレチック教育センターが支援した。

９日、中国の音楽教師に日本の琴の弾き方を教える日本の音楽教師。（東京＝新華社配信／周莉莉）

研修内容は、日本の教材設計やSTEAM（科学、技術、工学、芸術、数学）教育の設計、音楽教育における身体的表現、合唱指揮法、オルフ・アプローチ教育法、日本の琴の体験の他、国学院大学付属高等学校や東京学芸大学との交流など、多岐にわたった。専門家の講義やワークショップ、授業体験を通じ、参加者らは日本の音楽授業の構成や指導方法、文化的背景について理解を深めた。

９日、日本の音楽教師に中国の古典楽器、古箏（そう）の弾き方を教える中国の音楽教師。（東京＝新華社配信／周莉莉）

東京学芸大学アート・アスレチック教育センターのセンター長を務める中地雅之教授は「みなさんの音楽教育に対する情熱に感銘を受けた。日中の音楽教師が交流を深め、教育資源を共有するプラットフォームを構築したい」と述べた。

１０日、リトミックの授業の様子。（東京＝新華社配信／周莉莉）

福建省芸術教育協会の責任者は「国際研修を通じて、多様な教育理念や方法に触れ、自分たちの授業に適した革新的な道を模索していきたい」と語った。

１０日、合唱の授業の様子。（東京＝新華社配信／周莉莉）

研修に参加した中国人教師は、伝統音楽の指導法や生徒の個性を生かした指導法に新たな発見が多かったと話した。

１０日、リトミックの授業の様子。（東京＝新華社配信／周莉莉）

アジア音楽教育協会の責任者は、今後も国際的な交流や研修の場を設け、アジア諸国の音楽教育の発展に貢献していく考えを示した。（彭泓）