歌手のKIINA.こと氷川きよしさんが自身のインスタグラムで、昨年夏のコンサートを回想しています。



KIINA.さんは「昨年の今頃は1年8ヶ月ぶりのコンサートをみなさんのおかげで開催させていただき」と回想。「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. 25th Anniversary Concert Tour ―KIIZNA―」を東京ガーデンシアターで開催した写真を投稿しました。







KIINA.さんは「不安と期待でいっぱいでした。」「会場いっぱいの満員の皆さんのお姿が見れた時、ただただ待ってくださっていたことに感謝の気持ちでいっぱいでした。」「心ある人の支えがあってこそ新しいスタートができました！」と、昨年の出来事をまるで昨日のことのように鮮やかに思い描いています。









「大好きな音楽に彩りを与えて下さった木根尚登さん、音楽にたずさわるみなさん本当にありがとうございました！」と感謝を綴り「みんなの愛のある励ましに終演後、心にピーンと張り詰める緊張が一気に解け、泣きくずれてしてしまいました。」と、スタッフに背中を支えられている写真も投稿しています。









KIINA.さんは「新しい氷川きよしのホームの名前は『KIIZNA』は77を逆転させ」と、普通の7に上下を逆転させた7をくっつけて「Z」の文字にしていることを種明かし。「出会った人、みんなが幸せで毎日がラッキーになるように、絆の中に777の意味を込め考えました。」と、関わる全ての方々の幸福を祈る気持ちを綴っています。









KIINA.さんは来月3日に新曲「白睡蓮」のCD発売を予定しています。

