通貨オプション ボラティリティー １週間が全般的に低水準、夏枯れで取引低調
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.04 6.52 6.25 6.06
1MO 8.43 7.07 7.05 6.72
3MO 9.00 7.01 7.84 6.94
6MO 9.16 7.07 8.29 7.18
9MO 9.28 7.14 8.55 7.41
1YR 9.37 7.24 8.77 7.62
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.47 6.93 6.58
1MO 7.52 7.83 7.34
3MO 8.47 8.21 7.58
6MO 8.97 8.56 7.74
9MO 9.30 8.88 7.84
1YR 9.56 9.13 7.95
東京時間16:26現在 参考値
１週間ボラティリティーが全般的に低水準で推移している。ドル円７％前後、ユーロドル６．５％前後など。金曜日のパウエル講演待ちとなるなかで、市場は夏枯れ状況になっており、足元での取引は低調となっているようだ。
１週間ボラティリティーが全般的に低水準で推移している。ドル円７％前後、ユーロドル６．５％前後など。金曜日のパウエル講演待ちとなるなかで、市場は夏枯れ状況になっており、足元での取引は低調となっているようだ。