人気YouTuberきりまる、恋人との密着2ショット公開 浴衣姿の祭りショットに「ラブラブで可愛い」「幸せ溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】YouTuberのきりまるが5日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、浴衣姿で恋人とラブラブ密着
きりまるは「夏おわる前に浴衣着れた」とつづり、恋人と花火大会に行ったことを報告。「急遽まつりにどうしても行きたくなって前日に探して弾丸旅した」と、急に旅行を決めたことを明かしている。写真には、浴衣姿で恋人と密着したり、かき氷を食べて笑顔を見せたりする姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「ラブラブで可愛い」「幸せ溢れてる」「浴衣似合いすぎ」「理想のカップル」「仲良しで癒やされる」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
