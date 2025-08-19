きりまる（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/19】YouTuberのきりまるが5日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】美人YouTuber、浴衣姿で恋人とラブラブ密着

◆きりまる、浴衣姿で恋人と密着


きりまるは「夏おわる前に浴衣着れた」とつづり、恋人と花火大会に行ったことを報告。「急遽まつりにどうしても行きたくなって前日に探して弾丸旅した」と、急に旅行を決めたことを明かしている。写真には、浴衣姿で恋人と密着したり、かき氷を食べて笑顔を見せたりする姿が収められている。

この投稿に、ファンからは「ラブラブで可愛い」「幸せ溢れてる」「浴衣似合いすぎ」「理想のカップル」「仲良しで癒やされる」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】