浜辺美波、おへそチラリミニ丈ニット姿披露「可愛すぎ」「引き締まり方が理想」
【モデルプレス＝2025/08/19】女優の浜辺美波の写真集『25（ニジュウゴ）』（講談社）の公式Instagramが17日に更新された。美しいウエストが際立つ赤いニット姿が公開された。
【写真】浜辺美波、おヘソチラリミニ丈ニット姿
投稿では「今日は、赤いもはもはニットでお届け」とコメントし、写真集の宣伝も兼ねた赤いニット姿を披露した。ふわふわとした質感の赤いニットが印象的で、美しいウエストがチラリと見えたスタイリングとなっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎます」「写真集楽しみ」「スタイル抜群」「赤が似合ってる」「美しすぎる」「引き締まり方が理想」「早く見たい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浜辺美波、美ウエスト際立つ赤ニット姿を披露
