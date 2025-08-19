冷却プレートで即ひんやり。ポケットサイズの避暑地を持ち歩こう！【三金商事】のハンディファンがAmazonに登場中‼
夏を乗り切るためのアイテム！持ち歩けるクールギア【三金商事】のハンディファンがAmazonに登場!
三金商事のハンディファンは、体感温度を最大−15度下げる冷却プレートを搭載した携帯冷却ファンだ。肌に直接当てて使えるため、暑さを感じた瞬間に素早くクールダウンが可能。手持ち・卓上・引っ掛け・冷却の4WAY仕様で、通勤・屋外イベント・オフィスなど、あらゆるシーンに対応する。
風量は3段階＋冷却の6モードを備え、ボタン操作だけで切り替えもスムーズ。静音設計で周囲にも配慮しながら使える。重さはわずか130グラムで、バッグやポケットにもすっきり収まり、日常の持ち運びにもストレスなし。
充電はType-CのUSB式を採用し、外出先でも手軽に充電可能。
スタイリッシュなミニマルデザインで、機能と携帯性を両立した一台となっている。
