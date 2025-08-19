「今日好き」あいさ、ミニワンピ×ロングブーツでほっそり美脚見せ「すべてが可愛い」「迷彩柄似合いすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が18日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、美脚際立つミニワンピ姿
あいさは迷彩柄のミニワンピースにロングブーツを合わせた私服姿を披露。ほっそりとした美しい脚を惜しげなく見せている。
この投稿に、ファンからは「すべてが可愛い」「迷彩柄似合いすぎ」「スタイル抜群」「脚が綺麗すぎる」「大人っぽくて素敵」「真似したい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あいさ、ミニワンピでほっそり美脚輝く
