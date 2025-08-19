◇MLB ロッキーズ4-3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)

ロッキーズ戦に先発登板した、ドジャースの山本由伸投手が試合後のインタビューに応じました。

7回103球を投げ3失点という成績については、「体の調子は良くて、1週間しっかり練習できたので、自信を持ってマウンドに上がることができましたし、コロラド打線に作戦を立てて投げていけたので、3失点しましたけど感覚は良い方だったかなと思います」と振り返りました。また今日の制球について「いろんな作戦を立てながら、秘密ですけど…。いろいろ使いながらやっています」と話します。

また21のアウトのうち12個と、ゴロが多くなったことを尋ねられると「右打者が多かったのでシンカー、ツーシームを少し多めに、いつもより内角の方にいきましたし、それがゴロアウトにつながったのかな」と、投球時に意識していたポイントを明かしました。

その配球が功を奏したと語る山本投手。「ツーシームが大いに効いて、三者凡退に抑えられる回も多かったので、そこは一つ良かったポイントかなと思います」と語りました。

また自身の役割については、「良い先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中して、1試合1試合ベストなパフォーマンスを出せるように僕自身は頑張りたいと思います」と意気込みました。