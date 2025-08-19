『ごくせん』俳優・脇知弘、妻との“顔出し”2ショット添え夏の思い出を紹介「可愛い」「いい写真」 仲良く肩寄せニッコリ
ドラマ『ごくせん』などの代表作で知られる俳優・脇知弘（44）が18日、自身のインスタグラムを更新。妻・るり子さんとの“顔出し”夫婦2ショット写真を添え、夏の思い出を紹介した。
【写真】「可愛い」「いい写真」妻との“顔出し”夫婦2ショット披露の脇知弘
脇は「お盆休みも終わりましたね〜」「みなさんは何をされてました？」と問いかけ、「僕は、るり子さんとマイナスイオンを吸いに高原に行ってました」とるり子さんと高原で仲良く肩を寄せた笑顔の2ショット写真を公開。「パワーチャージ完了」「お仕事頑張りま〜す」と、お盆休みを満喫した様子で意気込んだ。
コメント欄には「いい景色」「可愛い」「2人とも元気そうでなにより」「いい写真」などの声が寄せられている。
