¥È¥è¥¿¤ÎÌ¾¼Ö¡Ö¥Þ¡¼¥¯II¡×¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡Ö¥Þ¡¼¥¯£É¡×¤Ã¤Æ¥É¥³¤¤¤Ã¤¿¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥È¥è¥¿¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥Þ¡¼¥¯¶¡×¤È¡Ö¥Þ¡¼¥¯X¡×¤È¤¤¤¦¾åµé¥»¥À¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤¿
¢£¡Ö¥Þ¡¼¥¯¶¡×¤ÎÎò»Ë¤Ï1957Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥³¥í¥Ê ¥Þ¡¼¥¯II¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¢£¡Ö¥Þ¡¼¥¯II¡×¤ÎÁ°¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Þ¡¼¥¯I¡×¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤
¥Þ¡¼¥¯µ¤Ï¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¡¼¥¯II¡£½éÂå¤Ï1968Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢2004Ç¯¤Ë¸å·Ñ¼Ö¼ï¤Î¥Þ¡¼¥¯X¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢9À¤Âå36Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥¯II¤Ï¡¢1988Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÓÃæ¤«¤é280ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¤Î1JZ-GTE·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥¿¡¼¥Ü¤ÎFR¼Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥É¥ê¥Õ¥È·Ï¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·»Äï¼Ö¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤È¥¯¥ì¥¹¥¿¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥Þ¡¼¥¯II 3·»Äï¡È¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥¯II¤Î¼ÖÌ¾¤Ï²æ¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ï¥±¤À¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥Þ¡¼¥¯II¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡¢¤½¤â¤½¤â¥Þ¡¼¥¯I¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Êµ¿Ìä¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¡¡¤³¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥¯II¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â½éÂå¥Þ¡¼¥¯II¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê ¥Þ¡¼¥¯II¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢1957Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥è¥¿¤Î´ð´´¼Ö¼ï¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥í¥Ê¤ÎÇÉÀ¸¼Ö¼ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡½éÂå¥Þ¡¼¥¯II¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Î¥³¥í¥Ê¤Ï¡¢3À¤ÂåÌÜ¤ÎT40·Ï¡¿T50·Ï¤¬¸½¹Ô¼Ö¼ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÇÉÀ¸¼Ö¼ï¤À¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¯II¤Ë¤ÏT60·Ï¡¿T70·Ï¤Î·¿¼°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½éÂå¥Þ¡¼¥¯II¤Ï¥³¥í¥Ê¤è¤ê¤â¾åµé¤Ê¼Ö¼ï¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È1.9¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë1.9¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÏÅö»þ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¼¡¤°¾åµé¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤è¤ê¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤¨¤Æ¡¢º¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥í¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¹¥é¥ó¥È¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤âÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸»þ¤Ë¥°¥ê¥ëÃæ±û¤Ë¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Î¥ë¡¼¥Ð¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ÆÊ¬³ä¥°¥ê¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥í¥Ê¤ÎÇÉÀ¸¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯II¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Ï¥³¥í¥Ê·Ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀìÍÑ¤Î·¿¼°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥«¥¿¥í¥°¤Ê¤É¤«¤é¤â¥³¥í¥Ê¤Î¸Æ¾Î¤¬¾Ã¤¨¡¢5ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÏÀµ¼°¤Ë¡Ö¥Þ¡¼¥¯II¡×¤¬¼ÖÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Îò»Ë¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥Þ¡¼¥¯I¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤ÏºÇ½é¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£