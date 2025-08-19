東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「プラザパビリオン・レストラン」で提供される「スペシャルパスタセット」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルデザートセット

価格：2,180円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」

フェットチーネ、クリームチャウダー＆ブラックミートソース ローストチキン添えカシスとチョコのケーキソフトドリンクのチョイス

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「プラザパビリオン・レストラン」で販売される「スペシャルパスタセット」

クリーミーなソースを絡めたフェットチーネに、竹炭で黒く色付けしたミートソースを合わせたパスタ。

ごろっとしたチキンがインパクト大！

紫イモパウダーと香ばしいパン粉の食感もアクセントになっています。

チョコの甘さとカシスの酸味が調和したケーキは、ディズニー映画『眠れる森の美女』に登場するマレフィセントをイメージしています。

大きなチキンがボリューム満点！

東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルパスタセットの紹介でした。

© Disney

