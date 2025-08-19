マレフィセントをイメージ！東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルパスタセット
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「プラザパビリオン・レストラン」で提供される「スペシャルパスタセット」を紹介していきます。
東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルデザートセット
価格：2,180円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」フェットチーネ、クリームチャウダー＆ブラックミートソース ローストチキン添えカシスとチョコのケーキソフトドリンクのチョイス
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「プラザパビリオン・レストラン」で販売される「スペシャルパスタセット」
クリーミーなソースを絡めたフェットチーネに、竹炭で黒く色付けしたミートソースを合わせたパスタ。
ごろっとしたチキンがインパクト大！
紫イモパウダーと香ばしいパン粉の食感もアクセントになっています。
チョコの甘さとカシスの酸味が調和したケーキは、ディズニー映画『眠れる森の美女』に登場するマレフィセントをイメージしています。
大きなチキンがボリューム満点！
東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルパスタセットの紹介でした。
続きを見る
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post マレフィセントをイメージ！東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルパスタセット appeared first on Dtimes.