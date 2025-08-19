【新華社ロンドン8月19日】英国の非政府組織（NGO）「デット・ジャスティス」がこのほど発表した88の経済国・地域を対象とする調査報告で、2020年から25年にかけて、低所得国の対外債務返済のうち39％が中国以外の民間金融機関向け、34％が多国間機関向けで、中国への返済は13％に過ぎないことが分かった。グローバル・サウスの債務危機に関する報道では中国が「最大の債権者」として描かれることが多いが、事実とはかけ離れていると明確に指摘している。

報告書は典型的な事例を挙げ、債権回収における一部債権者の強硬な姿勢を浮き彫りにした。スイスの資源大手グレンコアはチャドへの債務減免を認めようとせず、英銀大手スタンダードチャータードなどはザンビアとの債務削減合意に至らず、ハミルトン・リザーブ・バンクはスリランカの債務再編案を拒否して米ニューヨーク連邦地方裁判所への訴訟提起に及んだ。民間の貸し手の多くが欧米の金融機関であることは容易に見て取れる。デット・ジャスティスの担当者は「西側諸国がアフリカの債務危機を中国のせいにするのは、注意をそらすためだ。実際には自国の銀行、資産運用会社、石油取引業者の方がはるかに大きな責任を負っている」と話す。

報告書のデータは、問題の核心が債務額だけでなく、債務の性質と条件にもあることを明確に示している。長期的な発展を見据えた「忍耐強い資本」と比べ、西側諸国を中心とする民間債権者やそれらが主導する多国間金融機関の融資は、短期的な超過利潤の追求を目的とし、厳格な回収・返済条項、さらには政治的条件も付随していることが多い。高金利・強硬・短期志向の債務モデルこそが途上国を困難に陥れ、発展の権利を奪う真の「わな」なのである。

実際、欧米諸国によるこうした手法は歴史上珍しくなく、グローバル・サウス諸国に深刻な影響を及ぼしてきた。ホンジュラスのトーレス外務次官は、欧米諸国こそがラテンアメリカ諸国の発展の道における真の「悪夢」だとし、金融という手段を用いて自らの意志を各国に押し付け、提供する融資も人々の生活向上には寄与していないと指摘する。

途上国が長年抱えてきた債務問題を根本的に解決するには、経済の多様化と持続可能な発展の実現が鍵となる。中国はこの取り組みを断固として支持し、協力の中で相手国の自立的な成長力を高め、長期投資を通じて発展のボトルネック克服を手助けしている。特に西側メディアによってしばしば「深刻な債務のわなに陥っている地域」として描かれるアフリカにおいて、中国は約10万キロの道路、1万キロ以上の鉄道、100カ所近い港湾など多くのインフラ建設を支援し、アフリカの相互接続と近代化を飛躍的に促進することで持続可能な成長の可能性を解き放ってきた。南アフリカのラマポーザ大統領をはじめとするアフリカ諸国の指導者らが述べているように、アフリカの人々は心の中に何が正しいか見極める物差しを持っており、中国の投資が「債務のわな」ではなく、互恵協力であることをはっきりと認識している。