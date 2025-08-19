東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「センターストリート・コーヒーハウス」で提供される「スペシャルデザートセット」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／センターストリート・コーヒーハウス “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルデザートセット

価格：2,280円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「センターストリート・コーヒーハウス」

※14:00から17:00までの時間限定メニューです

デザートプレート（チョコとマロンのケーキ、チョコレート、ブラックレモンゼリー＆カシス、エクレア）アイスカフェモカ（クラッシュコーヒーゼリー＆紫イモのホイップ）

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「センターストリート・コーヒーハウス」で販売される「スペシャルデザートセット」

マレフィセント、アースラ、クルエラ・ド・ビル、個性豊かな3人のディズニーヴィランズをイメージしたデザートセット。

キラキラしたパウダーやトッピングのチョコでそれぞれの特徴を表現しています。

ほろ苦いカフェモカには、紫イモのホイップにハロウィーンのロゴをあしらい、雰囲気のある仕上がりになっています。

マレフィセント、アースラ、クルエラ・ド・ビルの3人のディズニーヴィランズをイメージ！

東京ディズニーランド／センターストリート・コーヒーハウス “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルデザートセットの紹介でした。

