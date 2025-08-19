アースライメージ！東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「イーストサイド・カフェ」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。
東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
価格：2,800円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「イーストサイド・カフェ」アンティパスト・ミスト（紫イモとオリーヴのフリッタータ、スモークサーモンと雑穀とベジタブルラペのサラダ、生ハムのムース ラスク添え）イカ墨のタリオリーニ・ペスカトーレ
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「イーストサイド・カフェ」で販売される「スペシャルセット」
ディズニー映画『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ・アースラをイメージしています。
前菜には、秋の味覚を取り入れた彩り豊かな食材を使用し、アースラを表現したブラックトルティーヤを添えています。
メインのペスカトーレは、イカ墨を練り込んだ黒い生パスタに魚介の旨味あふれるトマトソースを。
深海を思わせるダークな世界観を一皿に閉じ込めています。
『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ アースラをイメージ！
東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。
続きを見る
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post アースライメージ！東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット appeared first on Dtimes.