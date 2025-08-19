東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「イーストサイド・カフェ」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

価格：2,800円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「イーストサイド・カフェ」

アンティパスト・ミスト（紫イモとオリーヴのフリッタータ、スモークサーモンと雑穀とベジタブルラペのサラダ、生ハムのムース ラスク添え）イカ墨のタリオリーニ・ペスカトーレ

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「イーストサイド・カフェ」で販売される「スペシャルセット」

ディズニー映画『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ・アースラをイメージしています。

前菜には、秋の味覚を取り入れた彩り豊かな食材を使用し、アースラを表現したブラックトルティーヤを添えています。

メインのペスカトーレは、イカ墨を練り込んだ黒い生パスタに魚介の旨味あふれるトマトソースを。

深海を思わせるダークな世界観を一皿に閉じ込めています。

『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ アースラをイメージ！

東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。

