「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）

センバツ王者の横浜が大激闘の末、十一回にサヨナラ負けを喫し、春夏連覇の夢が絶たれた。

エース番号の「１」を背負った奥村頼が、十一回に力尽きた。今大会は織田に先発を託してきたが、その織田が崩れ、２番手・山脇を挟んで五回からマウンドへ。相手の勢いを止め、タイブレークに持ち込んだ。

だが、３点リードの十回は小鎗に痛恨の３点二塁打を浴び、同点に。十一回は２死一、三塁から坂口にサヨナラ打を浴びた。打たれた奥村頼は涙が止まらず、仲間に支えられながら整列した。

相手の県岐阜商は公立校で、スタンドの応援も味方につけて勢いがあった。奥村頼は「チームとしてすごい応援されている。自分たちも愛されるチームを目標に掲げてやってきた中で、それを今日は実感した。球場の雰囲気がアウェーのような感じだった。実力以上に怖かった部分。その中でも力を出さないといけなかった」と振り返った。

執念で激闘を演じた王者の姿に、甲子園のファンからは大きな拍手が送られた。超名門でエースナンバーを背負い、４番として活躍。投打で非凡を持つ左腕は「隠してはいたんですけど、ずっとこの大会でさらにレベルアップしてプロの道にいくと決めていたので、プロ１本でそれを目指して頑張りたいです」と、プロ志望を明言した。