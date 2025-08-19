松田元太（Travis Japan）が8月18日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で披露した“美文字”が話題を呼んでいる。

【画像】松田元太の“美文字”／松田元太＆書道家・武田双雲の2ショット 他

番組では「松田元太の嘘を見破れ！マツダウト！」を放送。松田と書道家・武田双雲が「夏」という文字を書き、出演者は武田の書いた作品がどちらかを推測した。

■『ぽかぽか』で“美文字”を披露した松田元太

放送終了後、武田は自身の公式SNSにて、松田との2ショットを公開。それぞれ自身が書いた書を持ち、笑顔を見せている。

武田は「さてみなさんはどちらが書いた書かわかりましたか？」と問いかけ、「今回は柔らかい羊毛の大筆で松田元太さんに挑戦してもらいました。最後の右払いとかものすごく難しいはずなのに、よく書けてるなと感心します。」と称賛した。

松田の“美文字”に、SNSでは「めちゃくちゃ上手！」「才能エグい」「個展開けるレベル」「本当に器用」など、多くの反響が寄せられている。

■松田元太の才能を書道家・武田双雲が高く評価

なお、松田と武田は以前にも同番組の他、『ニノさん』（日本テレビ系）でも共演。その際にも武田は松田の才能を高く評価していた。

■松田元太はTravis Japanの公式SNSでも“美文字”を披露