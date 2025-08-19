東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で提供される「ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソース」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・ハロウィーン2025”ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソース

価格：800円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で販売される「ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソース」

パンプキンホイップにカシスソースをトッピングした、秋らしい味わいのミッキーワッフル。

甘さとほどよい酸味のバランスに加え、パンプキンシードの食感がアクセントになっています。

パンプキンホイップ＆シードで秋の装いに変身！

東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・ハロウィーン2025”ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソースの紹介でした。

『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 続きを見る

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パンプキンホイップとメイプルソース！東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー “ディズニー・ハロウィーン2025”ミッキーワッフル appeared first on Dtimes.