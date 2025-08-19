パンプキンホイップとメイプルソース！東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー “ディズニー・ハロウィーン2025”ミッキーワッフル
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で提供される「ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソース」を紹介していきます。
東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・ハロウィーン2025”ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソース
価格：800円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で販売される「ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソース」
パンプキンホイップにカシスソースをトッピングした、秋らしい味わいのミッキーワッフル。
甘さとほどよい酸味のバランスに加え、パンプキンシードの食感がアクセントになっています。
パンプキンホイップ＆シードで秋の装いに変身！
東京ディズニーランド／グレートアメリカン・ワッフルカンパニー“ディズニー・ハロウィーン2025”ミッキーワッフル、パンプキンホイップとメイプルソースの紹介でした。
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
