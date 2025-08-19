　8月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは241銘柄。東証終値比で上昇は108銘柄、下落は100銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は51銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は160円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6574>　コンヴァノ　　　　 3400　 +853（ +33.5%）
2位 <6177>　アップバンク　　　259.5　+57.5（ +28.5%）
3位 <8349>　東北銀　　　　　　 1500　 +296（ +24.6%）
4位 <4316>　ビーマップ　　　　 1695　 +277（ +19.5%）
5位 <8105>　堀田丸正　　　　　　640　 +100（ +18.5%）
6位 <4255>　ＴＨＥＣＯＯ　　　 1270　 +140（ +12.4%）
7位 <1434>　ＪＥＳＣＯ　　　　 1162　 +115（ +11.0%）
8位 <5721>　Ｓサイエンス　　　232.1　+22.1（ +10.5%）
9位 <1844>　大盛工業　　　　　　899　　+74（　+9.0%）
10位 <325A>　テンシャル　　　　 5855　 +405（　+7.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3753>　フライト　　　　　222.4　-29.6（ -11.7%）
2位 <1757>　創建エース　　　　　4.6　 -0.4（　-8.0%）
3位 <8343>　秋田銀　　　　　　 3170　 -240（　-7.0%）
4位 <7918>　ヴィアＨＤ　　　　110.1　 -4.9（　-4.3%）
5位 <3077>　ホリイフード　　　　770　　-25（　-3.1%）
6位 <9610>　ウィルソンＷ　　　135.2　 -3.8（　-2.7%）
7位 <3167>　ＴＯＫＡＩ　　　　 1087　　-30（　-2.7%）
8位 <3814>　アルファクス　　　　218　　 -6（　-2.7%）
9位 <2321>　ソフトフロン　　　　189　　 -4（　-2.1%）
10位 <3778>　さくらネット　　　 3007　　-63（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6302>　住友重　　　　　 3411.3　+39.3（　+1.2%）
2位 <5801>　古河電　　　　　　 8736　　+92（　+1.1%）
3位 <8354>　ふくおかＦＧ　　　 4425　　+35（　+0.8%）
4位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　16140　 +105（　+0.7%）
5位 <3402>　東レ　　　　　　　995.4　 +6.2（　+0.6%）
6位 <8750>　第一生命ＨＤ　　　 1240　 +6.5（　+0.5%）
7位 <9602>　東宝　　　　　　　 9904　　+44（　+0.4%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　11460　　+50（　+0.4%）
9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 2360　+10.0（　+0.4%）
10位 <7012>　川重　　　　　　　 9930　　+42（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5101>　浜ゴム　　　　　 5515.7　-28.3（　-0.5%）
2位 <1802>　大林組　　　　　　 2380　-12.0（　-0.5%）
3位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　 3279.1　-15.9（　-0.5%）
4位 <9107>　川崎汽　　　　　 2234.7　-10.8（　-0.5%）
5位 <2801>　キッコマン　　　　 1324　 -5.5（　-0.4%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　　406　 -1.5（　-0.4%）
7位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2203　 -6.5（　-0.3%）
8位 <8591>　オリックス　　　　 3830　　 -8（　-0.2%）
9位 <8267>　イオン　　　　　　 5548　　 -5（　-0.1%）
10位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　165.4　 -0.1（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース