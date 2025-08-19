[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇108銘柄・下落100銘柄（東証終値比）
8月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは241銘柄。東証終値比で上昇は108銘柄、下落は100銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は51銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は160円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6574> コンヴァノ 3400 +853（ +33.5%）
2位 <6177> アップバンク 259.5 +57.5（ +28.5%）
3位 <8349> 東北銀 1500 +296（ +24.6%）
4位 <4316> ビーマップ 1695 +277（ +19.5%）
5位 <8105> 堀田丸正 640 +100（ +18.5%）
6位 <4255> ＴＨＥＣＯＯ 1270 +140（ +12.4%）
7位 <1434> ＪＥＳＣＯ 1162 +115（ +11.0%）
8位 <5721> Ｓサイエンス 232.1 +22.1（ +10.5%）
9位 <1844> 大盛工業 899 +74（ +9.0%）
10位 <325A> テンシャル 5855 +405（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3753> フライト 222.4 -29.6（ -11.7%）
2位 <1757> 創建エース 4.6 -0.4（ -8.0%）
3位 <8343> 秋田銀 3170 -240（ -7.0%）
4位 <7918> ヴィアＨＤ 110.1 -4.9（ -4.3%）
5位 <3077> ホリイフード 770 -25（ -3.1%）
6位 <9610> ウィルソンＷ 135.2 -3.8（ -2.7%）
7位 <3167> ＴＯＫＡＩ 1087 -30（ -2.7%）
8位 <3814> アルファクス 218 -6（ -2.7%）
9位 <2321> ソフトフロン 189 -4（ -2.1%）
10位 <3778> さくらネット 3007 -63（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6302> 住友重 3411.3 +39.3（ +1.2%）
2位 <5801> 古河電 8736 +92（ +1.1%）
3位 <8354> ふくおかＦＧ 4425 +35（ +0.8%）
4位 <9984> ＳＢＧ 16140 +105（ +0.7%）
5位 <3402> 東レ 995.4 +6.2（ +0.6%）
6位 <8750> 第一生命ＨＤ 1240 +6.5（ +0.5%）
7位 <9602> 東宝 9904 +44（ +0.4%）
8位 <6857> アドテスト 11460 +50（ +0.4%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2360 +10.0（ +0.4%）
10位 <7012> 川重 9930 +42（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5101> 浜ゴム 5515.7 -28.3（ -0.5%）
2位 <1802> 大林組 2380 -12.0（ -0.5%）
3位 <8252> 丸井Ｇ 3279.1 -15.9（ -0.5%）
4位 <9107> 川崎汽 2234.7 -10.8（ -0.5%）
5位 <2801> キッコマン 1324 -5.5（ -0.4%）
6位 <4005> 住友化 406 -1.5（ -0.4%）
7位 <2503> キリンＨＤ 2203 -6.5（ -0.3%）
8位 <8591> オリックス 3830 -8（ -0.2%）
9位 <8267> イオン 5548 -5（ -0.1%）
10位 <9432> ＮＴＴ 165.4 -0.1（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース