フリーアナウンサー中村仁美（46）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。タレント藤本美貴（40）のママ友として登場し、夫のさまぁ〜ず大竹一樹（57）への愚痴を明かした。

MCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）から「旦那さんの悪口を言う、でおなじみの」と紹介され、中村は「ダメ夫の専門家です」と笑いを交え答えた。子どもが「ミキティ家と全員一緒」の「中2、小4、年長」だと明かした。しかし、藤本と盛り上がるのは子どもの話ではなく、夫の愚痴だという。そして中村は「庄司（智春）さんは美貴ちゃんの言うこと全部聞く。うちは私の言うこと何も聞いてくれない」と夫への愚痴が始まった。

妻の体調が悪い時、夫が最初にすべき行動についての話になると、中村は「私の知ってるパパさん、妻が体調悪いって言うと『俺なんて昨日からもっと悪い』って、体調のマウント取ってくるんですよ」と明かし、「ああー！」「それはひどい」「えーー！」などという声が上がった。そして「お前はまだ大丈夫、俺の方が動けない」と、毎回言ってくると告白。そして上田が「毎日、少しずつ毒入れてるでしょ？」とツッコんだ。

一方、藤本は、夫で品川庄司の庄司智春（49）は心配してくれて「寝てて、子どもは大丈夫だから」と言ってくれると明かした。

また「急に誘われた飲み会」の伝え方に話が進むと、藤本は「食べたいんだけど、ちょっと行ってくる。明日食べるね」と、庄司が言ってくれると明かした。

一方、中村は「前の日に作った料理、食べないんですよ。1日置くと、菌が繁殖してるって食べないんですよ」と明かし、驚きの声が上がった。そして「だから、私が大体、前の日の残り物は全部食べなきゃいけなくて」と、箸をつけてないものでも「冷蔵庫で一晩寝かせたら菌が繁殖する」と、大竹が言うことを暴露した。