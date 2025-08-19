東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「リフレッシュメントコーナー」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／リフレッシュメントコーナー “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

価格：1,240円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」

スペシャルホットドッグ（スウィートチリ・ミートソース＆チーズソース）フレンチフライポテトソフトドリンクのチョイス

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「リフレッシュメントコーナー」で販売される「スペシャルセット」

ディズニー映画『101匹わんちゃん』に登場するクルエラ・ド・ビルをイメージしたホットドッグのセット。

赤いパンに、黒いミートソースと白いチーズソースをトッピング。

クルエラ・ド・ビルの印象的なカラーリングを再現しつつ、甘辛いスウィートチリが味のアクセントになっています。

クルエラ・ド・ビルモチーフのインパクトのあるカラーに注目！

東京ディズニーランド／リフレッシュメントコーナー “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。

『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 続きを見る

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クルエラ・ド・ビルモチーフ！東京ディズニーランド／リフレッシュメントコーナー “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット appeared first on Dtimes.