[写真]=坂口功将　※写真は2024年12月13日撮影

写真拡大

　大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは19日、2025-26シーズンのロスターを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

　ロスターには、新加入のバルトシュ・クレク、ヤン・コザメルニク、ルチアーノ・ヴィセンティン、村山豪や、海外移籍から復帰した谷口渉を含めた選手18名に加え、マスコットのグレベア君やカスパー・ヴオリネン監督も掲載されている。

　昨季はレギュラーシーズンを5位で終え、創設3年目にしてチャンピオンシップ進出を果たしたものの、クォーターファイナルでジェイテクトSTINGS愛知に敗れ、年間最終順位5位だった東京GB。外国人選手や若手選手を迎え新シーズンどんな戦いをみせてくれるか期待が高まる。

■東京GB　2025-26シーズンロスター

1　バルトシュ・クレク

3　深津旭弘

4　ヤン・コザメルニク

5　谷口渉

6　アレックス・フェレイラ

7　グレベア君

8　柳田将洋

9　戸嵜嵩大

10　古賀太一郎

11　山田大悟

12　村山豪

13　大竹壱青

15　今橋祐希

17　ルチアーノ・ヴィセンティン

25　後藤陸翔

26　伊藤吏玖

29　大前隆貴

30　川野琢磨

31　黒川竜星