東京GBが今季のロスターを発表！ 外国籍選手はクレクら4名
大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは19日、2025-26シーズンのロスターを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。
ロスターには、新加入のバルトシュ・クレク、ヤン・コザメルニク、ルチアーノ・ヴィセンティン、村山豪や、海外移籍から復帰した谷口渉を含めた選手18名に加え、マスコットのグレベア君やカスパー・ヴオリネン監督も掲載されている。
昨季はレギュラーシーズンを5位で終え、創設3年目にしてチャンピオンシップ進出を果たしたものの、クォーターファイナルでジェイテクトSTINGS愛知に敗れ、年間最終順位5位だった東京GB。外国人選手や若手選手を迎え新シーズンどんな戦いをみせてくれるか期待が高まる。
■東京GB 2025-26シーズンロスター
1 バルトシュ・クレク
3 深津旭弘
4 ヤン・コザメルニク
5 谷口渉
6 アレックス・フェレイラ
7 グレベア君
8 柳田将洋
9 戸嵜嵩大
10 古賀太一郎
11 山田大悟
12 村山豪
13 大竹壱青
15 今橋祐希
17 ルチアーノ・ヴィセンティン
25 後藤陸翔
26 伊藤吏玖
29 大前隆貴
30 川野琢磨
31 黒川竜星