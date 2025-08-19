大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは19日、2025-26シーズンのロスターを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

ロスターには、新加入のバルトシュ・クレク、ヤン・コザメルニク、ルチアーノ・ヴィセンティン、村山豪や、海外移籍から復帰した谷口渉を含めた選手18名に加え、マスコットのグレベア君やカスパー・ヴオリネン監督も掲載されている。

昨季はレギュラーシーズンを5位で終え、創設3年目にしてチャンピオンシップ進出を果たしたものの、クォーターファイナルでジェイテクトSTINGS愛知に敗れ、年間最終順位5位だった東京GB。外国人選手や若手選手を迎え新シーズンどんな戦いをみせてくれるか期待が高まる。

■東京GB 2025-26シーズンロスター

1 バルトシュ・クレク

3 深津旭弘

4 ヤン・コザメルニク

5 谷口渉

6 アレックス・フェレイラ

7 グレベア君

8 柳田将洋

9 戸嵜嵩大

10 古賀太一郎

11 山田大悟

12 村山豪

13 大竹壱青

15 今橋祐希

17 ルチアーノ・ヴィセンティン

25 後藤陸翔

26 伊藤吏玖

29 大前隆貴

30 川野琢磨

31 黒川竜星