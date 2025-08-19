½÷À¤¬ÃËÀ¤Ëµá¤á¤ëŽ¢À¶·é´¶Ž£¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤Û¤É¤«¤±¤Æ¤¤¤ëŽ¢°ìÈ¯¥¢¥¦¥ÈŽ£¤Î¥á¥¬¥Í¤Î·Á
¢£¤Ê¤¼ÃËÀ¤Ð¤«¤ê¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«
º£Ç¯¤â½ë¤¹¤®¤ë²Æ¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊ®¤½Ð¤¹´À¡£ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ÎÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Èè¤ì¤¿ÂÎ¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¶Ð¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬¤Ê¤¤¿Í¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢Æ±À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢X¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬ÉÑÈË¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Å¬Îð´ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤âÁý²ÃÃæ¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÃËÀ¤¬°ìÍÍ¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Ï¤Ê¤¼ÃËÀ¤Ë¤Ð¤«¤êµá¤á¤é¤ì¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ï¤½¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¡È°Õ¼±Åª¤Ë¡É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«¿È¤âÆü¾ïÅª¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¼±Åª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â²þÁ±¤Ç¤¤ë¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ö¤À¤é¤·¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¡Ö¥Á¡¼µí¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö½÷À¤¬ÃËÀ¤òÙèÙé¤¹¤ë¡¿ÉîÊÎ¤¹¤ë¡×É½¸½¤¬ÉÑ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÅª¤Ê³°¸«¡×¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸«¤Ï¤Ê¤¼½÷À¤«¤é¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¡ÖÀ¶·é¡×¤ÏÂç°ã¤¤
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¾å¼ê¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ìµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬¼¨¤¹ÈÏ°Ï¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ÀÍÕ¤Î²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½÷À¤Î¤¤¤¦¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö½÷À¤«¤éÃËÀ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦´Ø·¸¤ÎÍ¤êÌµ¤·¤òÌä¤ï¤º¡¢½÷À¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¿¨¤ì¤ë¡Ö¿Í¤Ø¤Î°õ¾Ý¡×¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤½¤Î»Ø¿ô¤¬Äã¤¤¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢ÉÔÌû²÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÂ¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¡ÖÀ¶·é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë³µÇ°¤Ç¤¹¡£
±ÒÀ¸ÌÌ¤Ç¤Î¡ÖÀ¶·é¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤¯¡¢Å¹Á°¤ÇÉ¬¤º¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¥·¥å¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬·ù¤ï¤ì¤ë¥ï¥±
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö³°¸«¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¸þ¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÍ×¹à¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏÈþÍÆ»Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï³ä°¦¤·¤Æ¡Ö³°¸«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃËÀ¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Î´ð½à¤¬À¤Âå¤´¤È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤â¤ª»¡¤·¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥º¥á¥¤¥¯¤ä¥à¥ÀÌÓ½èÍý¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤ÎÄñ¹³´¶¤ÏÄã¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¸½ºß¤Î¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Î¿å½à¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Î¼Â¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë³Ð¤¨¤¿¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»þ¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¤½¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¸µ¡É¼ã¼Ô¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÙèÙé¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÀ°È±ÎÁ¤ÎÆ÷¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤¢¤Îº¢¡É¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö´ð½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÃËÀ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¿®¶Ä¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÆâÌÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³°¸«¡×¤¬Âç¤¤¯Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤Ï¤º¤Î¡ÖÀ¶·é´¶¤¢¤ë¿È¤Ê¤ê¡×¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¡ÖÆÃÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò·ç¤¯ÃËÀ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°Õ¼±²þ³×¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¿®¶Ä¡×¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤»×ÁÛ¡×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Îø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ï¤è¤¯¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£SDGsÅù¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬¿µ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤¡á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¿®¶Ä¡×¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î³Ê¹¥¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²øëÃ¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤«¤éÄÌÍÑ¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ë¡ÖÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤³°¸«¡×¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË¤¿¤ë¤â¤Î¡Öµ¤¼è¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¿®¶Ä¡×¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÃËÀ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡Ö½÷À¥¦¥±¡×¤¬ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ê¤Î¤«
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤»×ÁÛ¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ë¤â¾®³Ø3Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤éË¬¤ì¤ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ã¥³°¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¡£¤³¤ì¤ò¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÃËÍ§Ã£¤«¤é¡Ö¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢»Ü¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÉ³¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤¬¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±²þ³×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î¤³¤È
¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬Áê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÈÌµ°Õ¼±¤Ë¡É·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬ÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Öµ¤ÇÛ¤ê¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ÎÌäÂê¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡Ö¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê½÷À¤Î¸À¤¦¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö³°¸«¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÏÃËÀ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö³°¸«¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ÎÀµÂÎ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³°¸«¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈþÍÆ»Õ¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿Æó¤Ä¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢º£¤¹¤°¡Ö¥á¥¬¥Í¡×¤È¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡¤Þ¤º¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¿·Ä´¤·¤è¤¦
¤Þ¤º¡¢À¶·é´¶¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç°ìÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥¬¥Í¤Ç¤¹¡£
²¿Ç¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¥á¥¬¥Í¡£
¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¥ì¥ó¥º¤¬»ØÌæ¤ÇÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²«¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¶·é´¶¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¡Ö²£Ä¹¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤ËºÇ¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä¹¤é¤¯¿·Ä´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´û¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡×°õ¾Ý¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤Î¥á¥¬¥Í¤ÎÄêÈÖ¤Ï¡¢½Ä¤Ë¹¤á¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁª¤Ö¤ÈÉÔ»×µÄ¤È¼ã¡¹¤·¤¯¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É½¾ð¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¬¥Í¤ÏÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤ª¼êº¢¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼Â¤ÏÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Ï¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¸å¤Ï¡¢ËèÆü¤½¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤à¤«¤é¤³¤½¡¢Äê´üÅª¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤«¤º¤È¤â¡¢È±¤òÀ°¤¨¤è¤¦
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿¤Ó¤¿È±¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¤Ó¤¿È±¤Ï¤À¤é¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¶·é´¶¤Î¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÉáÃÊ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤è¤ê¤âÁá¤á¤ËÈ±¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¶á½ê¤Î¾²²°¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö1000±ß¥«¥Ã¥È¤Ç½½Ê¬¡×¤È¹Í¤¨¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¡×¤Ï¡¢¾²²°¤µ¤ó¤äÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥ï¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤±¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢í´í°¤¹¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¡×¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡×¤À¤±¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢Æ¬Á´ÂÎ¤Î¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÆ¬¤Ï¡È¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡É¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤
Â¿¤¯¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¡×¤Ç¡È¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡É¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥Á¡×¤È¤Ï¡¢Æ¬¤Î¾å¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î¡È¹üÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡É¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Á¤¬Ä¥¤ë¤ÈÆ¬¤¬»Í³Ñ¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢¿¤Ó¤¿È±¤ÎÌÓ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»Í³Ñ¤¯¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö¥È¥Ã¥×¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬»°³Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ï¥Á¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¬¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÉ÷¤À¤±¤Çº¬¸µ¤òÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤ë¤È¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢È±¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤òÊÒ¼ê¤Ç°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º¬¸µ¤Ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÉ÷¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º¬¸µ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¥¯¥»¤¬ÉÕ¤¡¢¼«Á³¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ê³°¸«¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Áàºî¥¤¥È¥¦¡Ê¤½¤¦¤µ¤¤¤È¤¦¡Ë
ÈþÍÆ»Õ
Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÈþÍÆ»Õ¡£¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ònote¤Ë¤Æ¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÈþÍÆ»Õ Áàºî¥¤¥È¥¦¡Ë