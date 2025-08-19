「相生」はなんて読む？「あ」から始まる徳島県の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「相生」はなんて読む？

「相生」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、徳島県の地名で、ひらがな4文字です。 いったい、「相生」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「あいおい」でした。 相生は、かつて徳島県の南東部の山間に位置していた町名のことで、平成17年3月1日に、那賀郡の3町2村による合併により現在は那賀町の一部となっています。 そんな相生地域には、山門の荘厳なたたずまいが魅力的な「正光寺」があります。 県南最古の木造建築といわれる「観音堂」や、樹齢400年といわれる町指定の天然記念物の「観音杉」があり、心和む空間が広がっているんだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『那賀町公式ホームページ』

ライター Ray WEB編集部