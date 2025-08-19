「相生」はなんて読む？「あ」から始まる徳島県の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「相生」はなんて読む？
「相生」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、徳島県の地名で、ひらがな4文字です。
いったい、「相生」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「あいおい」でした。
相生は、かつて徳島県の南東部の山間に位置していた町名のことで、平成17年3月1日に、那賀郡の3町2村による合併により現在は那賀町の一部となっています。
そんな相生地域には、山門の荘厳なたたずまいが魅力的な「正光寺」があります。
県南最古の木造建築といわれる「観音堂」や、樹齢400年といわれる町指定の天然記念物の「観音杉」があり、心和む空間が広がっているんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『那賀町公式ホームページ』
ライター Ray WEB編集部