ストライプインターナショナルが展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、韓国発の大人気キャラクター「Esther Bunny（エスターバニー）」と初のコラボレーションアイテムを8月29日から全国のMaison de FLEUR店舗および同社ECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。

Maison de FLEURから、「エスターバニー」とコラボレーションしたアイテムが初登場。「エスターバニー」は、韓国系アメリカ人のアーティスト、エスター・キム氏がデザインした大きな瞳とリボンをつけた長い耳が特徴のトレンドに敏感なファッショニスタ・バニー。多様な文化から生まれたその世界観と、「自分を愛し、他者も愛する」というメッセージは、国境を越えてZ世代を中心に多くの共感を呼んでいる。同コレクションでは、「エスターバニー」がブランドの象徴であるリボンとピンクに包まれた甘くてポップなアイテムを全7型展開する。





人気のダブルリボントートバッグには、同バッグを持ったリボンバニーをシルバーの箔プリントで表現。2Wayトートバッグとラウンドポーチには、リボンバニーをフロントに刺繍した。ステッチには温かみのあるビターブラウンを使用し、柔らかく愛らしい雰囲気に仕上げている。また、Maison de FLEURのロゴには、「エスターバニー」限定のスペシャルデザインを採用している。





リボンでおめかしをしたぬいぐるみチャームは、リボンバニー、ラベンダーバニー、クリームバニーの3種をラインアップ。エスターバニーのプレートが可愛いチャームは、キャラクターに合わせた大きなカラーリボンを取り入れたMaison de FLEURならではのデザインとなっている。そのほか、ギフトにもおすすめのタオルハンカチやスクエアトートバッグも用意している。





甘さと遊び心を詰め込んだ「エスターバニー」のキュートなコレクションにぜひ注目してほしい考え。

［小売価格］

Esther Bunny WRトートバッグ：6600円

Esther Bunny WR2Wayトートバッグ：6200円

Esther Bunny ラウンドポーチ：4700円

Esther Bunny ぬいぐるみチャーム：3500円

Esther Bunny リボンチャーム：3300円

Esther Bunnyタオルハンカチ：1870円

Esther Bunny スクエアトートバッグ：6600円

（すべて税込）

［発売日］8月29日（金）

※ECサイトは前日28日（木）

ストライプインターナショナル＝https://www.stripe-intl.com