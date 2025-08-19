

「カップヌードル 魚豚 （ぎょとん）」

日清食品は、「カップヌードル 魚豚」を8月25日から発売する。

「カップヌードル」の“クセ旨”シリーズは、「特製チーズパウダー」でまろやかに仕上げる「欧風チーズカレー」や、“ザクザク”“ドロドロ”とした質感が楽しめる「辛麺」など、味わいや食感にひとクセある“旨さ”で人気を集めている。

今回、“クセ旨”シリーズの新たなラインアップとして、“つけ麺”の王道フレーバーである“魚介豚骨”を「カップヌードル」流にアレンジした「カップヌードル 魚豚」を発売する。

鯖節と豚骨を使用した“濃厚Wスープ”は、力強い風味とコク深い旨みが特長となっている。仕上げに「ザラザラ追い魚粉」を加えれば、魚粉の旨みと“ザラザラ”とした質感が際立つ。濃厚なスープと麺が絡み合い、まるで“つけ麺”を食べているかのような味わいが楽しめる。具材の“謎肉”、ネギ、タマネギ、赤唐辛子が食感と風味にアクセントを加え、最後の一口までおいしく食べられる。

“クセ旨”シリーズが届ける“ザラ濃い”一杯を、ぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］236円（税別）

［発売日］8月25日（月）

