「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」の意味は？支払い時に使える便利な言葉！
旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。
「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」の意味は？
「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、カードに関する言葉です。
「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「カードで払います」でした！
「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」は、「クレジットカードで払います」という意味の韓国語です。
韓国の露店や市場では、カードでの会計を受けつけていないところも多いため、カード支払いができるかどうかの確認をするためにも、お会計の際に「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」とひとこと伝えておくといいかもしれませんね。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてください。
