「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」の意味は？支払い時に使える便利な言葉！

旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。

「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」の意味は？

「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、カードに関する言葉です。

「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「カードで払います」でした！

「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」は、「クレジットカードで払います」という意味の韓国語です。

韓国の露店や市場では、カードでの会計を受けつけていないところも多いため、カード支払いができるかどうかの確認をするためにも、お会計の際に「카드로 계산할게요（カドゥロ ケサナルケヨ）」とひとこと伝えておくといいかもしれませんね。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてください。

