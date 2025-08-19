ユニクロは、フランスで生まれたブランド、コントワー・デ・コトニエにおいて、洗練されたデザインのディテールが魅力的なワードローブが、手の届くラグジュアリーとして、今年秋冬のUNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERSから、選び抜かれた色合いと上質な素材のアイテムを展開する。



「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」スタイリング

今年秋冬は、ボクシーなシルエットやセットアップの着こなしを楽しめる6アイテムを届ける。フレンチシックの魅力を表現する太うねのコーデュロイのシリーズには、カジュアルなコーディネートに活躍するジャケットやカーブパンツ、ミニスカートが揃い、セットアップのスタイリングが叶う。ニットは編地やデザインにこだわり、シンプルでありながら洗練されたシルエットを演出。ネイビーやオフホワイトに加えて、レッド、フォレストグリーン、チョコレートブラウンの選び抜かれたカラーパレットが秋冬の着こなしを彩る。

［小売価格］

コーデュロイショートジャケット：6990円

ラムモックネックセーター：3990円

ウールブレンドポロセーター：3990円

ウールブレンドクルーネックカーディガン：3990円

コーデュロイカーブパンツ：3990円

コーデュロイミニスカート：3990円

［発売日］9月12日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja