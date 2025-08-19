奈良市議のへずまりゅう氏が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、元文部科学事務次官の前川喜平氏との“対決”を提案した。



【写真】元文部科学事務次官…また、へずま氏に絡んだ

前川氏は、へずま氏の18日の「外国人の生活保護について。生活が困難なら日本で悩まず母国に帰ればいいだけの話です。日本人が汗水流して納めた税金は国民の為『最優先』に使うべきだ。なぜ当たり前の使い道ができない？まずは日本人の生活を豊かにするところからスタートでしょうが。」という投稿を引用。「へズマ。こんなやつ日本にいてほしくない。」と切り捨てた。



へずま氏はこの「日本にいてほしくない。」投稿を引用し「どちらが日本にいて欲しいか国民に聞いてみましょう。」とコメント。「皆さんコメントで教えて下さい。」とフォロワーに呼びかけた。



2人はへずま氏が7月20日投開票の奈良市議選で当選を果たした際に因縁があった。前川氏が同月27日にXで「へずまりゅうが奈良市議に当選した原因は、教育の失敗にある。奈良県と奈良市の教育委員会は、強烈な危機感を持たなければならない」と投稿していた。



（よろず～ニュース編集部）