8月17日、お笑い芸人・おばたのお兄さんがアメーバオフィシャルブログを更新。全国各地での仕事の合間に久しぶりの家族時間を過ごしたことを報告し、1歳の愛息子との2ショットなどを公開した。

【写真】運転席に座って笑顔を見せる息子の姿なども公開

この日、おばたのお兄さんは「お仕事前の家族タイム」と題してブログを更新。「移動に次ぐ移動ウィーク」と切り出し、「先週の日曜日からお仕事で 大阪→京都→福岡→幕張→静岡→山梨→奈良（今ここ） に行かせてもらいました！」と説明。

全国のイベント出演をこなしながらも、「このスケジュールで、泊まりは一度もありません！笑」「吉本は基本的に東京に一度戻すスタイルなのです！」と、日々東京に戻るハードな移動スケジュールを明かした。

そんな中、「朝早く家を出て、夜遅く帰る日々が続き、全然妻と息子との時間が取れませんでした」「息子に関しては寝顔しか見られない日々、、、悲」と寂しさを滲ませつつも、「今日のお仕事は昼過ぎの新幹線！」「早朝は自分のトレーニングにあて、午前中から 久しぶりの家族タイム」と、ランチと「クロネコヤマトミュージアム」へお出かけしたことを報告した。

同時に、息子と“お揃いポーズ”をした笑顔の2ショットや、クロネコヤマトミュージアムにて、運転席に座って笑顔を見せる息子の無邪気な姿、レストランでテーブルに突っ伏して“寝たフリ”をする姿など、癒し満点のショットを披露していた。

おばたとフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは、2018年3月30日に結婚を発表。2023年8月27日には第1子となる長男が誕生した。

※山崎の「崎」は立つ崎