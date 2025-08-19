3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。高校生時代のミニスカ制服姿を公開した。

「1枚目が現在、2枚目はリアルJKの頃です」とつづり2枚の写真をアップ。1枚目はフジテレビ系「呼び出し先生タナカ」に出演した際のミニスカ制服姿。もう1枚は別の投稿で「14年前？とか笑」と補足。高校生でニーソックスにミニスカを合わせ、黒髪ロングヘアだった。

中川の投稿に対し「あんまり変わらないですけど、女子高の写真スカートめっちゃ短い」「画質とスカート丈に時代を感じますね」「JK時代も抜群にかわいいですね」などと書き込まれていた。

中川はインスタグラムとは別に16日からXのアカウントを新設。「初ツイート！どんなことつぶやいたらいいんだろう わくわく！ みなさんよろしくお願いします」と投稿。そして「すでに気づいてくださっていたフォロワーさんもいらっしゃいますが…初グラビアに挑戦しました 8月25日(月)発売です！どきどき #週刊プレイボーイ #週プレ」とつづり、翌週の週刊プレイボーイにグラビアが掲載されると予告した。

東京出身の中川は慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末でNHKを退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは美しいボディーラインを披露するなどし、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。