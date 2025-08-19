１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比０．７４ポイント（０．０２％）安の３７２７．２９ポイントと３日ぶりに小反落した。

中国の金利上昇が警戒される流れ。中国１０年国債利回りはこのところ上昇基調を強め、前日は４月２日以来の高水準に達した。１９日は中国人民銀行（中央銀行）が短期資金を大規模供給し、上昇は一服しているが、市場関係者によると資金調達コストは依然として高いままだ。売り圧力も意識される。上海総合指数は前日、約１０年ぶりの高値水準を回復した。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が根強く、指数は高く推移する場面もあった。李強・首相は１８日、消費促進や住宅市場安定に注力し、経済成長を維持していく方針を改めて表明。今年の成長目標「５．０％前後」を達成することに努めると強調している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、保険・証券の下げが目立つ。中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が２．４％安、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が２．１％安、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．９％安、中信証券（６０００３０／ＳＨ）と信達証券（６０１０５９／ＳＨ）がそろって２．１％安、中信建投証券（６０１０６６／ＳＨ）が１．７％安で引けた。

医薬株も安い。薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が６．９％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が２．９％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が２．２％、津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が１．６％ずつ下落する。資源・素材株、半導体株、軍需産業株なども売られた。

半面、不動産株は物色される。華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、京能置業（６００７９１／ＳＨ）が４．０％高、新湖中宝（６００２０８／ＳＨ）が３．７％高、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が１．５％高で取引を終えた。消費関連株、自動車株、銀行株、公益株なども買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．９７ポイント（０．３６％）安の２６８．９４ポイント、深センＢ株指数が２．０５ポイント（０．１５％）高の１３３５．２２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）