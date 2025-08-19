中山忍（2021年4月撮影）

女優の中山忍（52）が19日にインスタグラムを更新。昨年12月に54歳で亡くなった姉で歌手、女優中山美穂さんの新盆を終えたことを報告した。

忍は「おかげさまで姉の新盆は　お迎えの日に近しい方々と姉の好きだったお料理とともに　姉の思い出を語り合い穏やかに始まりました」と報告し「真新しい提灯　可愛らしいほおずきの匂い袋　姉の好きだったお菓子　豊かな香り　色彩豊かなお花　たくさんのお心遣いに感謝申し上げます」と感謝を伝えた。

続けて忍は「あたたかい姉の気配を感じながら　いつもよりゆっくりと時間は過ぎ　送る日には夜空を見上げて『またね』と見送りました　もう泣かないでいいよ笑っていて　ちょっと困ったような笑顔の姉にそう言われたような気がしました」と美穂さんを思った。

さらに「皆さま　SNS等での姉への偲ぶメッセージや動画を本当に数多く投稿してくださりありがとうございます　可愛かったね　頑張ってたね　そして『忍ちゃんに届けー!』って言ってくれてありがとう　『届いてるよー!』ってありがたく受け取らせてもらってます」と美穂さんに寄せられたメッセージに感謝し「溶けちゃいそうに暑いけどどうぞご自愛くださいませ　姉が望むように姉の大事な皆さまが　どうか笑顔でいてくれますように」と願った。