「まだTwitterの人がいた！」北川景子、人気男性アイドルとの絡みに「なんだこのやり取り」「最高すぎる」歓喜の声
俳優の北川景子さんは8月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。Xの呼び方についてアイドルと共感し合う姿を見せました。
【投稿】人気アイドルとの絡み
さらに「僕の中でも永遠にTwitterですw (お仕事の時だけしぶしぶXって言いますけどw) #ナイトフラワー も楽しみですね (^^)」と佐久間さんが続けると、北川さんは「右に同じ（笑）Twitterer同士で、#ナイトフラワー も盛り上げましょう」と反応。最後は「ぜひ (^^) 最高の作品なので色んな人に観てもらいましょ (^^)」と呼び掛けた佐久間さんです。
2人の貴重なやりとりにファンからは、「せめて旧Twitterでお願いします。（笑）」「Twitterは自分もつい使っちゃいます」「私もTwitterの人」「やっぱ、twitterだよね」「やばい景子様とさっくんの絡みが最高すぎる」「ずっとTwitterやで」「北川景子がTwitter言ってるならTwitterが正解なのよイーロン元に戻せ」「好きな人と好きな人の絡みほど嬉しいことはない」「なんだこのやり取り 推しと推しの絡みやんか…(尊…」と、歓喜の声などが上がりました。
(文:多町野 望)
「やっぱ、twitterだよね」Snow Manの佐久間大介さんが「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」とポストしたところ、北川さんはそれを「ここにもまだTwitterの人がいた！」と引用。佐久間さんは「景子さんwびっくりしましたw景子さんもTwitterの人ですか？」とコメントすると、北川さんは「そうなのよ！なかなか順応できなくて…だいぶ経ってるけど…仲間を見つけて嬉しい（笑）」と返信しました。
松田元太さんとのツーショットも！6月30日には「#松田元太 さん #元Ｐ #デートプラン最高 #こんなに面白い方だとは #多才 #ありがとぅらびすじゃぱん」とハッシュタグを付け、Travis Japanの松田元太さんとのツーショットを公開していた北川さん。コメントでは「DAIGOさんをご主人にもつ、景子さんなら絶対元ちゃんにハマると思いました これからもかわいがってやってください」との声も。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
