俳優の北川景子さんは8月18日、自身のXを更新。人気アイドルとの絡みを見せ、ファンが歓喜しています。（サムネイル画像出典：北川景子さん公式Xより）

写真拡大

俳優の北川景子さんは8月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。Xの呼び方についてアイドルと共感し合う姿を見せました。

【投稿】人気アイドルとの絡み

「やっぱ、twitterだよね」

Snow Manの佐久間大介さんが「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」とポストしたところ、北川さんはそれを「ここにもまだTwitterの人がいた！」と引用。佐久間さんは「景子さんwびっくりしましたw景子さんもTwitterの人ですか？」とコメントすると、北川さんは「そうなのよ！なかなか順応できなくて…だいぶ経ってるけど…仲間を見つけて嬉しい（笑）」と返信しました。

さらに「僕の中でも永遠にTwitterですw　(お仕事の時だけしぶしぶXって言いますけどw)　#ナイトフラワー も楽しみですね (^^)」と佐久間さんが続けると、北川さんは「右に同じ（笑）Twitterer同士で、#ナイトフラワー も盛り上げましょう」と反応。最後は「ぜひ (^^) 　最高の作品なので色んな人に観てもらいましょ (^^)」と呼び掛けた佐久間さんです。

2人の貴重なやりとりにファンからは、「せめて旧Twitterでお願いします。（笑）」「Twitterは自分もつい使っちゃいます」「私もTwitterの人」「やっぱ、twitterだよね」「やばい景子様とさっくんの絡みが最高すぎる」「ずっとTwitterやで」「北川景子がTwitter言ってるならTwitterが正解なのよイーロン元に戻せ」「好きな人と好きな人の絡みほど嬉しいことはない」「なんだこのやり取り　推しと推しの絡みやんか…(尊…」と、歓喜の声などが上がりました。

松田元太さんとのツーショットも！

6月30日には「#松田元太　さん　#元Ｐ　#デートプラン最高　#こんなに面白い方だとは　#多才　#ありがとぅらびすじゃぱん」とハッシュタグを付け、Travis Japanの松田元太さんとのツーショットを公開していた北川さん。コメントでは「DAIGOさんをご主人にもつ、景子さんなら絶対元ちゃんにハマると思いました　これからもかわいがってやってください」との声も。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)