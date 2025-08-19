◇MLB ロッキーズ4×-3ドジャース(日本時間19日、クアーズ・フィールド)

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手に対し、ロバーツ監督が苦言を呈しました。

T・ヘルナンデス選手は9回の同点の場面で、エセキエル・トーバー選手のライトフライにグラブを伸ばしますがわずかに届かずサヨナラの走者を出します。そしてウォーミング・バーナベル選手のタイムリーを浴び、サヨナラ負けを喫しました。

T・ヘルナンデス選手はこの場面を振り返り「外野は広いです。私はかなり後ろでプレーしていました。プレーを試みましたが、できませんでした。残念ながらグラブから弾けてしまいました。そういうこともあります。ただ、それを忘れるだけです。この試合は終わりました」と話します。

ロバーツ監督が苦言を呈したのはこの場面ではありません。2点リードの3回の場面で無死1塁でブレントン・ドイル選手の打球は浅いライトフライとなります。しかし、T・ヘルナンデス選手は追いつかず軽く芝生ではねたボールを処理し三塁へ送球しました。しかしこれがセーフとなり無死2・3塁と一気にピンチに陥り、続くライアン・リッター選手にタイムリーを浴び同点としてしまいました。

これについてロバーツ監督は「2塁と3塁になるべきではなかったことはわかっている。つまり、そのヒットで2点が入り、(ヘルナンデスは)もっと良くならなければいけない。それ以外には言いようがない。努力はしていることは分かっています。努力が足りないわけではないのです。しかし、問題は、もっと上達しなければならないということです。そうしなければなりません。他に何を言えばいいのか分かりません」とコメントしました。