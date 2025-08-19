Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Þ¤¿ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡¹â»ß¤Þ¤êÇØ·Ê¤Ë¡ÖÌÔ½ë¡×¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¤Î²¼»Ù¤¨¤â
¤¤ç¤¦¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Æ¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë³ô²Á¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÌÔ½ë¡×¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¤Î²¼»Ù¤¨¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁá¤¯½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤¤ç¤¦¤â¡È´í¸±¤Ê½ë¤µ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÎóÅç¡£»³Íü¸©¤Ç¤Ï¹ÃÉÜ»Ô¤Ç37.9¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¡£¤³¤ÎÄ¹°ú¤¯ÌÔ½ë¤¬¾ÃÈñ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆÊª¤Îºß¸Ë°ìÁÝ¥»¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡£²Æ¤ËÇä¤ì¤ë¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¡×¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÄ¹°ú¤¯½ë¤µ¤Ç¤¢¤ëÊÑ²½¤¬¡Ä
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¡¸øÊ¸Î¶Ç·²ð¤µ¤ó
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¶áÇ¯¤Î½ë¤µ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢»Ä½ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ø¤ÎÂÐºö¡£¤ä¤Ï¤ê9·î¤ä10·î¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤â¼ûÍ×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ³¤¤½¤¦¡×
ÎãÇ¯¤À¤È¡¢¤ªËß¤ò²á¤®¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼ûÍ×¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÔ½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡¢¡ÈÂÐºö¥¦¥§¥¢¡É¤â¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó ¹ÊóÉô¡¡¾®¿ý°É¼Â¤µ¤ó
¡ÖÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤â¤«¤Ê¤êÉÊÇö¡×
´À¤Ê¤É¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÎä´¶À¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤Á¤é¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¡È¥Ò¥ó¥ä¥ê¥°¥Ã¥º¡É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡£
¡Ö¡Êº£Ç¯¤Î½ë¤µ¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¾ï¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤È¸«¤¿¡×
¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥óÉÕ¤¥Ù¥¹¥È¤Ï2Ëü5000±ß¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¿ï°ì¤Î¹â²Á³Ê¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó ¹ÊóÉô¡¡¾®¿ý°É¼Â¤µ¤ó
¡Ö¡ÊºòÆü¤Î¡Ë¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï4ÅÀ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½À¤ò¹â¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¤¿¤Á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ´ò¤·¤¤¡×
¾ÃÈñ¤òÁý²Ã¤µ¤»¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡È½ë¤¹¤®¤ë²Æ¡É¡£³ô²Á¤â¡È²áÇ®¾õÂÖ¡É¤Ç¤¹¡£±ß°Â¤Ê¤É¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â¼õ¤±¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£Í¢½Ð´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÌÔ½ë´ØÏ¢³ô¤â·øÄ´¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡È°ÛÎã¤ÎÌÔ½ë¡É¤¬¡¢¡ÖÉ¬¤º¤·¤â¾ÃÈñ¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡·§Ìî±ÑÀ¸ ¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
¡ÖÌÔ½ë¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¸º¤ë¾ÃÈñ¤ÈÁý¤¨¤ë¾ÃÈñ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ï¤è¤ê¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÊÌÔ½ë¤¬¡ËÁ´ÂÎ¤Î¾ÃÈñ¤ÎÍÞÀ©Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¦¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê´ë¶È¤Ï¡Ëµ¡ÉÒ¤Ë¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾¦µ¡¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¡×