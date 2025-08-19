「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）

春夏連覇を狙う横浜を、県岐阜商が延長１１回タイブレークの末、撃破し同校１６年ぶりのベスト４進出を果たした。

初回１死一塁から内山元太内野手（２年）の二塁打で先制すると、四回には２死無走者から小鎗稜也捕手（３年）、横山温大外野手（３年）、渡辺璃海外野手（２年）の３連打で追加点と、横浜のお株を奪うような集中打で２点目を奪い、ここまで横浜の進撃を支えてきた織田翔希投手（２年）をマウンドから引きずり下ろした。

さらに五回にも１死から３連打などで２点を追加した。

しかし六回、この回からマウンドに上がったエース・柴田蒼亮投手（２年）が２死球などやや安定を欠き、満塁から内野ゴロと送球エラー、さらに適時打を許して１点差とされると、八回にも守りのほころびが出て同点に。

しかし九回は１死二、三塁と絶好のサヨナラ機を迎えたが、ここでスクイズを横浜の攻守により本塁タッチアウト。その後の２死満塁も、ホームを踏むことはできず。

試合は延長タイブレークとなり、無死一、二塁からの投前バントを柴田が三塁に悪送球。さらに阿部のタイムリーも許し３点のリードを許した。

しかしこれで終わらない。その裏、宮川鉄平外野手（３年）のヒットで無死満塁とすると、打席には小鎗が立つ。

大きな差となったが、ベンチは明るかった。「横浜とこれだけの試合ができたんだから、満足。あとは楽しんで帰ろう」と、負け覚悟で開き直った打席で放った打球が、起死回生、左中間を破る同点二塁打だ。

伝統では、横浜の上をいく。４７年前、３回戦で戦った時には３−０で下してもいる。それでも「今年の横浜さんはみんなプロに行くような選手ばかりですから」と、あくまで格上との戦いという謙虚さを貫いたことで、気持ちよくバットを振ることができた。

この勢いを駆って十一回、坂口路歩内野手（３年）がサヨナラ打、試合を決めた。

この試合まで１２打数１安打。「よう、０割バッター」という藤井潤作監督（５３）のイジりが「嬉しい。あれでみんなが明るくなる」とどこまでも前向きな小鎗。「横浜さんの涙を見て『かけてきたものが違う』と感じました。ここまで来たら」と、６９年ぶり決勝進出、８９年ぶり優勝へ、腹は決まった。