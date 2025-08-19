日向坂46藤嶌果歩、今年もエスコンでファーストピッチ イニング間には「きつねダンス」も披露【コメントあり】
北海道日本ハムファイターズのホームゲーム全試合を生中継するGAORA SPORTSでは、21日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催する「北海道日本ハム vs オリックス」において、日向坂46・藤嶌果歩によるファーストピッチの模様を生中継する。
【別カット】あざとかわいい”激甘”グラビアを披露する日向坂46藤嶌果歩
同試合前には、北海道出身の藤嶌が昨年に続きファーストピッチを務める。昨年6月、ファーストピッチに挑戦した際、藤嶌はワンバウンドになった投球を振り返り、「すごく緊張したんですけど、楽しんで（投げることが）できて良かったです」と、満面の笑顔で語っていたが、それ以来となるエスコンフィールドHOKKAIDOでの今回のファーストピッチに注目が集まる。
また当日、藤嶌は試合途中のイニング間、ファイターズガールと一緒に「きつねダンス」も披露予定。GAORA SPORTSでは、この「きつねダンス」の模様も番組内で届ける。
■藤嶌果歩 コメント
この度ファーストピッチをさせていただくことになりました、日向坂46の藤嶌果歩です！去年初めてマウンドに立たせてもらった時のドキドキワクワクした気持ちは、今でも忘れられないくらい幸せな思い出です！今年はもっとかっこよく投げて、成長した姿を皆さんに見届けてもらえたらと思います！ハッピーオーラで頑張ります！
