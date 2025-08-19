BABYMETAL、全米Billboard 200で日本人グループ初のTOP10入り 最新作『METAL FORTH』が9位に初登場
BABYMETALの最新アルバム『METAL FORTH』（8月8日リリース）が、全米総合アルバムチャート「Billboard 200」で初登場9位を記録した。日本人グループとしては史上初のTOP10入りを果たした。
【動画】メンバーが“チェスの駒”に！BABYMETAL「My Queen (feat. Spiritbox)」ミュージックビデオ
これまで日本人アーティストでは、坂本九『Sukiyaki and Other Japanese Hits』（1963年）が14位、宇多田ヒカル『This Is The One』（2009年）が69位にランクイン。BABYMETAL自身も、2016年の『METAL RESISTANCE』で39位、2019年の『METAL GALAXY』で13位を記録してきたが、今作で過去最高記録を大きく更新した。
日本国内では「オリコン週間合算アルバムランキング」3位を獲得。同ランキングのジャンル別「ROCKアルバムランキング」、「デジタルアルバムランキング」では1位を獲得している。海外でもドイツで自己最高となるトップ10入りを果たし、イギリスでのトップ20入り、オランダやフランスでも過去最高順位を記録した。Spotify「Top Albums Debut U.S. Chart」では10位にランクイン、米iTunesダウンロードアルバムチャートでは2位を記録するなど、グローバルでの存在感を示す結果となった。
アルバムのリリースとあわせてスタートしたワールドツアーでは、5月にイギリス・THE O2アリーナ公演を開催。日本公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN』では、8月20日に愛知・COMTEC PORTBASE、21日に大阪・Zepp Osaka Baysideでの凱旋公演を実施予定。また、8月30日、31日には神奈川・Kアリーナ横浜での特別公演『聖飢魔II vs BABYMETAL〜悪魔が来たりてベビメタる〜』に出演する。
さらに、2026年1月10日、11日には、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて特別公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH』の開催が決定しており、アルバム封入特典によるチケット先行も実施されている。
BABYMETALはメンバーコメントで「みなさんとともに“メタルのその先へ”と進み、どんどんとキャリアが更新されています」と感謝を述べ、「あなたの国へ、あなたの街へ、とBABYMETALは旅を続けていきますので、ぜひBABYMETALのshowでお会いしましょう!!」と呼びかけている。
