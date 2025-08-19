万博になぜか“巨大ネギ”…閉幕後の所有者・活用法を公募 よしもとパビリオンが呼びかけ
大阪・関西万博（大阪・夢洲）の民間パビリオン「よしもと waraii myraii館」で展示されている“巨大ネギ”が、閉幕後の所有者を探すことになり、公募が始まった。
【写真】「よしもと waraii myraii館」 異彩を放つ球体タマー
よしもと waraii myraii館は、吉本興業ホールディングスが出展し、「こころとからだの健康につながる、笑いのチカラ」をテーマに、連日1万人以上が楽しんでいる。大きな笑顔の球体「タマー」が目印で、その周辺で毎夜盛り上がる万博カラオケ＆盆踊りも話題。
一方、タマーの内部展示も異彩を放つ。現代アーティスト・MASARU OZAKI氏による巨大な「問いかけられるネギ」は「なぜここにネギが？」という問いが生まれ、「普段どれだけ無意識にモノを見ているか」に気づかせてくれ、生命の力強さ、そして未来への成長を象徴する。
万博の閉幕にあたり、この作品が新たな場所でその物語を紡ぎ続けることを願い、この作品の未来を託す新たな所有者（個人・法人・団体）を公募。「購入をご希望される方も、寄付として受け入れ活用してくださる方も、この作品への想いと共に、その未来像をご提案ください」と呼びかける。
アート作品の「活用計画」を最重視して選定し、最低譲渡価格は設けない。公募期間は9月3日まで。
■作品タイトル：問いかけられるネギ
アーティスト：MASARU OZAKI
サイズ：約4メートル
※公募対象は、横たわって展示されている部分
※現状有姿で引き渡し
素材：FRP、鉄、その他
コンセプト：未来への成長と、生命の力強さの象徴
