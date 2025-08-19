暑い夏には、ピリッと辛いものや、疲れたときにチャチャッと作れるおいしいものがあるとうれしいですよね。そんなときにぴったりな、カルディで見つけた「手軽に楽しめる夏グルメ」5品をピックアップしました。

【1】カルディオリジナル「炊飯器で炊くだけ 魚介のパエリア」



パエリアと聞くと、なんだか作るのが難しそうなイメージがあると思います。ところがなんと、この商品を使えば、炊飯器に材料を入れて炊くだけであっという間にメイン1品が作れちゃうのです。

カルディオリジナル「炊飯器で炊くだけ 魚介のパエリア」

◆作り方

袋を開けると、調味液とインディカ米が入っているので、開封した調味液とともに水180ミリリットルを炊飯器に投入し混ぜます。

「炊飯器で炊くだけ 魚介のパエリア」中身

調味液と水を炊飯器に投入

インディカ米は洗わずに炊飯器に入れ、先に入れた調味料と混ぜあわせます。彩りがほしかったため、今回は冷凍パプリカと冷凍シーフードミックスを加えてみました。

ここまで、わずか10分程度！ すべての具材を炊飯器に入れるだけで準備が完了します。



簡単なのに本格的なパエリアが楽しめるだけでなく、鮮やかな色で見た目にも華やかです。

インディカ米を炊飯器に投入

冷凍具材も炊飯器に入れます

簡単ステップでパエリアが完成！

【2】カルディオリジナル「カルダモン香るマサラチャイベース」

牛乳と1対1で割るだけで、さっと簡単に本格的なチャイが飲めるマサラチャイベースです。

カルディオリジナル「カルダモン香るマサラチャイベース」

味は甘め。好きな濃さに調節できるのも良いところですよね。アレンジとして豆乳と割ってもおいしく飲めました。

さらっとしたチャイベース

牛乳と割るだけで、簡単マサラチャイが完成！

【2】カルディオリジナル「スタミナにんにく油そば」



パンチの効いたパッケージデザインの、油そば。暑い夏にもツルッと食べやすい麺料理はうれしいですよね。

カルディオリジナル「スタミナにんにく油そば」

◆作り方



中に麺とタレが入っているので、麺の袋を少し切り、600ワットのレンジで2分温めます。麺が温まったら、付属のタレに絡めて完成です。



お好みでネギを散らしたり、卵黄を乗せたりするのもおすすめです。

「スタミナにんにく油そば」中身

麺の袋を少し切り、電子レンジで温めます

麺を付属のタレに絡めます

「スタミナにんにく油そば」の完成！

【4】おちゃのこさいさい「京の胡麻だれ」

ピリ辛な一味入りの胡麻だれです。なんとこちら、ラー油や七味が人気な『舞妓はんひぃ〜ひぃ〜』シリーズでお馴染み、おちゃのこさいさいの商品です。



クリーミーな金胡麻の風味と、一味のピリ辛感が食欲をそそります。豚しゃぶにつけると、食べごたえがあっておいしかったです。そうめんや冷やし中華、サラダなどのドレッシングにも使えるそうで、これ1本でいろいろな料理が楽しめますね。

おちゃのこさいさい「京の胡麻だれ」

そうめんや冷やし中華、サラダなど、いろいろな料理に使える！

【5】スータイ「マサマンカレー」



自分で作るのはなかなか難しいグリーンカレーですが、レトルトだと温めるだけで本格的な味が食べられますよね。

スータイ「マサマンカレー」

封を開けると、中には鶏肉やスパイスなどの具材がたくさん入っています。本格的な辛さなので、辛いもの好きにはたまりません。

「マサマンカレー」中身

温めるだけで「マサマンカレー」が完成！

夏にぴったりな、カルディおすすめ食品5選をご紹介しました。なにかと疲れがち、食欲も落ちがちな季節なので、簡単に作れておいしい料理を食べて暑い夏を乗りきりましょう。

（文＝島元綾香）