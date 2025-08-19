ホンダ「“新”フィット」に反響多数！ 「新色が超オシャレ！」「内装の高級感がスゴイ！」など好感の声多数！ 多彩なバリエーションが人気の「オシャレコンパクトカー」の魅力とは

一部改良「フィット」に反響多数！

2025年7月11日、ホンダは人気コンパクトカー「フィット」の一部改良モデルを発表し、販売を開始しました。

一部改良を施したフィットに対し、SNSを中心に反響の声が高まっています。

ホンダ「フィット」2025年7月改良モデル

フィットは2001年に初代が登場して以来、実用性と快適性を兼ね備えたモデルとして高い評価を受け続けています。

現行型は2020年2月にデビューした4代目となり、カジュアルで親しみやすいデザインや、広々としたキャビン、先進安全装備の充実などで幅広いユーザー層から支持を集めています。

ホンダ独自の「センタータンクレイアウト」による低床設計や多彩なシートアレンジを実現し、視界・座り心地・乗り心地・使いやすさの4つの快適性を追求しています。

ボディサイズは全長3995-4095mm×全幅1695-1725mm×全高1540-1570mm、ホイールベースは2530mmと扱いやすいコンパクトさが特徴です。

エクステリアは丸みのある親しみやすいシルエットに加え、フロント周りの視界確保が重視されており、欧州車的な洗練さを取り入れています。

インテリアはシンプルかつ落ち着いた雰囲気でまとめられ、ドライバーをしっかり支える「ボディスタビライジングシート」を採用。運転の快適さと安心感を両立させています。

先進安全装備としては「ホンダセンシング」を全車標準装備しており、衝突軽減ブレーキや急アクセル抑制機能、アダプティブクルーズコントロールなど、最新の予防安全技術や運転支援機能が搭載されています。

パワートレインは1.5リッターガソリンモデルと、2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」の2種類を用意。駆動方式はRS以外に2WD（FF）と4WDの設定があり、RSはFFのみの設定です。

2022年10月のマイナーチェンジでは、ガソリン車の排気量拡大とe：HEVの出力向上が行われ、安全装備も進化しました。

さらに2024年の改良では利便性向上を目的に、全車にオートリトラミラーや全席オートパワーウィンドウなどが標準化されています。

グレード構成はエントリーの「BASIC」、快適装備を充実させた「HOME」、SUV風デザインの「CROSSTAR」、上質感を高めた「LUXE」、スポーツ志向を取り入れた「RS」の5種類で、カラーバリエーションはツートンを含む22色と非常に多彩です。

中でもRSは、2022年10月に追加されたスポーティグレードで、専用デザインのメッシュグリルやエアロ形状のバンパー、リアスポイラーに加え、RSロゴや専用アルミホイールを装備し、精悍さを強調しています。

足回りには専用の高減衰ダンパーや強化スプリングを採用。e：HEVでは強化スタビライザーも組み合わせることで、応答性やコーナリング性能が一段と向上しています。

走行面では、ハイブリッド車に「減速セレクター」やドライブモード切替機能を備え、より積極的に走りを楽しめる仕様となっています。

インテリアはイエローステッチを施した本革巻ステアリングや、ウルトラスエードを組み合わせた専用シートスポーティな世界観を演出しているのが特徴です。

フィットの車両本体価格（消費税込）は、177万6500円から271万9200円の設定です。

2025年7月に実施された改良では、CROSSTARの内外装カラーを変更し、ボディカラーにCROSSTAR専用色となる「ボタニカルグリーン・パール」を新設定しています。

また、CROSSTARではドアミラーをブラック塗装からシルバー塗装へ変更、アウタードアハンドルをブラック塗装からボディ同色に変更するなどの変更も加えられています。

さらに、フィットでは初採用のボディカラー「シーベッドブルー・パール」をRS含む一部グレードに追加し、商品力を向上させています

一部改良が加えられたフィットに対し、SNSを中心に多くの反響の声が寄せられています。

「CROSSTARがカッコ良くなってる〜」「洗練されたデザインが良いね」「内装が予想以上に豪華」といった、好意的なコメントが多く見られています。

さらに、「新色が似合う」「シーベッドブルー・パールがめっちゃ好み！」「カラーがお洒落」との声も多く、カラーバリエーションの刷新が好評のようです。

全グレードでの価格改定に対しては、「価格が上がったのは残念だけど、それでも燃費と装備を考えれば納得の価値」と理解を示す声があり、改良内容に見合った価格設定という意見が多く見受けられます。

フィットは、実用性と快適性を両立したコンパクトカーとしての地位を確立しています。

価格面でも手が届きやすく、新色追加や快適性の向上により、多くのユーザーに受け入れられやすい1台となっています。