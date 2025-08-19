¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤á¤°¤êµÄÏÀ³«»Ï¡¡Áª´É¤¬½é²ñ¹ç¡¡Í¸¢¼Ô¤«¤é¤ÏÎä¤á¤¿À¼¤â¡ÚÁªµó¤ÎÆü¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¡Û
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªËß¤¬ÌÀ¤±¡¢Æ°¤½Ð¤·¤¿±ÊÅÄÄ®¡£¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¾®¹¯¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡°©Âô°ìÏº Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¸øÀµ¸øÊ¿¤ò»Ý¤È¤·¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤«¤Ç¿¦ÀÕ¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
8Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¼Â»Ü¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£
ÅÞÂ§¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½47¿Í¤ÎÁí¿ô¤Î²áÈ¾¿ô¡¢172¿Í°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬¤¢¤ì¤Ð¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¼êÂ³¤¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡°©Âô°ìÏº Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÂç¤Ê¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢À©ÅÙÀß·×¤Ï¸·½Å¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ë¡¢¸øÀµ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë°©Âô»á¤Ï²ñ¹ç¤Î¤¢¤È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ»×³ÎÇ§¤ò½ñÌÌ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦Êý¸þ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷°ì¿Í°ì¿Í¤ËÌä¤ï¤ì¤ë°Õ»×É½¼¨¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬¡Ö¼Ç¤¤¹¤Ù¤¡×¤È¡Ö¼Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¤ªËß´ü´Ö¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷
¡Ö¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¡Ö²Æº×¤ê¤Ç°ì½ï¤Ë¿ÀÍÁ¤òÃ´¤¤¤À¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¸¤á¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡Ö¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤«¤é¤Ï¡ØÅÞÆâ¤Ç¥´¥¿¥´¥¿¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Ï¡Øº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×
ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÍè½µÁá¡¹¤Ë¤â¼¡¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëºÙÉô¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£