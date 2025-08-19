酒田市特産の「刈屋梨」の出荷が25日から始まるのを前に19日、害虫や病気による被害の現地調査が行われました。調査ではカメムシの大量発生による被害も各地で確認され、収量は例年に比べやや少なくなる見通しです。



酒田市刈屋地区で行われたのは特産の「刈屋梨」の害虫や病気による被害の調査です。

対象は、生育が早い品種「幸水」の畑で、サンプルの木から被害を受けた実の数を計測しました。

今シーズン特に目立つのがナシの実にいくつも出来たくぼみです。これは7月上旬に大量発生したカメムシが実の汁を吸った跡で、実の中がスポンジ状になり売り物にならないということです。

中には、ナシの実がまるでジャガイモのようにでこぼこに変形したものもあります。





刈屋梨出荷組合 佐藤尚人組合長「カメムシが多く飛んで来た場所とかもあるので、今の段階でどのくらいかはっきり言えないが少し収量は減るのかなと思う」これに先立ち18日に行われた生育状況の調査では、実の数や大きさの状況を確認したほか、収穫の適期を判断しました。県酒田農業技術普及課 清野仁課長補佐「干ばつの影響でやや小玉傾向ではあるが日照があったので品質的には期待できる。畑を見ている限りでは着果量もそんなに多くはないので収量は去年よりは減ると思う。」今シーズンは、春先の低温によって開花の遅れや病気の発生があったほか、猛暑による渇水で実の大きさに影響が出ています。さらに、カメムシの大量発生など、生産者にとって厳しい状況が続いています。刈屋梨出荷組合 佐藤尚人組合長「ずっと日照りが続いていたことも影響して糖度に関しては今年は高い味はおいしいと思います。ぜひ刈屋のナシ味わって頂きたいと思います」今シーズンの「刈屋梨」は、25日から「幸水」を皮切りに出荷が始まります。