柿安本店から、アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションした「鬼滅の刃 オールスター弁当」と「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」が、オリジナルの掛け紙と缶バッジ付きで発売される。8月18日（月）からWEB予約サービス「カキヨヤク」にて予約を受け付けている。9月22日（月）からは一部店舗での販売も数量限定で予定している。

「鬼滅の刃 オールスター弁当」（3240円） (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable (C)KAKIYASU HONTEN

キャラクターが勢揃いしたデザインの掛け紙で発売される「鬼滅の刃 オールスター弁当」（3240円）は、人気の「黒毛和牛 牛鍋重」や「大海老マヨ」、「ガーリックシュリンプ」などを詰め合わせ、うなぎを使った「うな玉重」や「豚の黒酢ソース」、「梅しば漬ご飯」は炭治郎の羽織の模様をイメージした盛り付けになっている。

「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」（3240円）は、裏表に「竈門炭治郎（かまどたんじろう）」と「嘴平伊之助（はしびらいのすけ）」のイラストをあしらったスリーブで登場する。「大海老マヨ」3尾と、限定商品の「大海老フライ トマト＆タルタルソース付き」3尾の計6尾がセットになっている。

「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」（3240円） (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable (C)KAKIYASU HONTEN

それぞれの商品を一つ購入するごとに、キャラクター8人のイラストがプリントされたオリジナル缶バッジがランダムで1つもらえる。

アニメ「鬼滅の刃」デザインのオリジナル缶バッジイメージ (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable (C)KAKIYASU HONTEN

柿安本店の「鬼滅の刃」コラボ弁当は、8月18日（月）から9月15日（月）までWEB予約サービス「カキヨヤク」で予約を受け付けている。店頭での受け取りは9月22日（月）から10月13日（月・祝）の期間中で、惣菜ブランド「柿安ダイニング」を中心に「鬼滅の刃 オールスター弁当」は58店舗、「鬼滅の刃 大海老セット」は45店舗で実施する。また一部店舗で数量限定で店頭販売も予定している。価格は税込み。



(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable (C)KAKIYASU HONTEN